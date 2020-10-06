Başkan Erdoğan açıkladı: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfLARda yüz yüze eğitim başlıyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’de gerçekleştirilen ve 3 saat 20 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, başta Kovid-19 ile mücadele, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere önemli mesajlar verdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar başlıklar...
Çalışana ödeme
l “Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanıldı.”
l “Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.”
l ”İşsizlik ödeneği olarak 847 bine yakın kişiye 4 milyar liraya yakın kaynakla destek verilmiştir.”
l “Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere yaptığımız karşılıksız ödemelerin tutarı 38 milyar liraya ulaştı.”
l “Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok.”
500 bin tablet
l “2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.”
l “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz.”
l “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir.”
Azerbaycan'a destek
l ”(Karabağ) AGİT bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan MİNSK grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti.”
Haydut devletler
l “Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir.”
l “İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler kendi vatandaşlarına zulmediyor, dünyanın istikrarını bozuyor.”