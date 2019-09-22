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Başkan Erdoğan ABD'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye indi.

22 Eylül 2019 Pazar 12:44
Başkan Erdoğan ABD'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşiEmine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'ye gitti.

Türk vatandaşları sevgi gösterisinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e geçti.

Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:44
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. JFK Havalimanı
  4. Emine Erdoğan
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  7. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  8. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  9. İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  10. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  11. New York

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