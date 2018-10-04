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Başkan Erdoğan: ABD ve İngiltere yapamadı biz yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum'da konuştu. Erdoğan konuşmasında ABD ve İngiltere'nin Somali'de açamadığı büyükelçiliği Türkiye'nin açtığını ifade etti.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:37
Başkan Erdoğan: ABD ve İngiltere yapamadı biz yaptık

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır.

"BM KARARLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ YOKTUR"

Bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu Kavuşamıyor. Niye Çünkü İsrail'in aleyhinde alınmış bunca kararlar var BM'de, bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Niye İsrail kabul etmedikten sonra, ona uymadıktan sonra kalkıp da kimse burada bir şey söylemiyor veya söyleyemiyor. Niye Beş tane daimi üye ver. Bu beş daimi üyenin bir tanesi 'Hayır' diyorsa mesele bitmiştir.

5 daimi üye dönemi geçti. Niye Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz, yeni bir dönüşüm, yeni bir değişime artık gitme zamanıdır.

"5 TANE ÜYENİN DUDAKLARI ARASINDA BU DÜNYADA ADALET TESİS EDİLEMEZ"

Dünyada Birleşmiş Milletler'de şu anda 193 üye var ve bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir Birleşmiş Milletler'in oluşması gerekiyor. Eğer bu oluşmazsa 5 tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez, bu mümkün değil.

"7 KITANIN YER ALDIĞI BİR BMGK OLMALIDIR"

Dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den daha büyüktür.

Bütün kıtaların temsil edildiği bir BM olması gerektiğini söylüyoruz. 7 kıtanın yer aldığı BM Güvenlik Konseyi olmalı. Bunu bizim başarmamız lazım.

"DAİMİ ÜYELERİN İŞARETLERİNE GÖRE ELLERİNİ KALDIRIP İNDİRİYORLAR"

Geçici üyelerin Birleşmiş Milletler'de kıymeti yoktur. Sadece daimi üyelerin işaretlerine bakarak elini kaldırır indirir, başka bir şey yok. Bir de geçici üye olabilmek için çırpınır dururlar.

"İDLİB SÜRGÜN YERİ HALİNE GELMİŞTİ"

İdlib Halep'in sürgün yeri haline gelmişti. Kaçan herkes oraya geldi. 3.5 milyon insanın yaşadığı bir yer haline geldi.

3.5 milyon insanı bombalara teslim edemezdik. Rejim'in İdlib'i bombalaması, bizim seri adım atmamızı gerektirdi. Bu adımları attık.

"İDLİB'TE BİZİM 12 GÖZLEM NOKTAMIZ VAR"

İdlib anlaşmasını devreye sokarken Sayın Putin'in kararlılığı işimizi kolaylaştırdı. Bizim İdlib çevresinde 12 tane gözlem noktamız var. 10 tane de Rusya'nın gözlem noktası var.

15-20 kilometrelik koridor büyük önem arz ediyor. Buranın güvenli olması, İdlib'in güvenli olması anlamına geliyor.

İdlib'te şu ana kadar sıkıntı yaşamıyoruz. Önemli olan bunun devamlılığını sağlamaktır.

İdlib harabe ama 70-80 bin kişi geri döndü. Hedef zaten buydu.

"ONLARDAN 700 TERÖRİSTİ ÖLDÜRECEĞİZ!"

7 Mehmedimiz bugün şehit oldu ama duracak mıyız Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok.

SOMALİ AÇIKLAMASI

Dünyadaki en büyük büyükelçiliğimiz Somali'de. Dünyanın en büyük ülkelerinin orada büyükelçiliği bile yok. ABD ve İngiltere açamadı ama biz açtık. Somali ordusuna eğitim veriyoruz. Yoksa Somali'yi teröre kurban veririz.

"BİR AN ÖNCE SONA YAKLAŞSALAR DA BİZ DE İSTİKAMETİMİZİ ÇİZSEK"

"AB'de sona yaklaşıldığı işaretlerini görüyorum. Bir an önce yaklaşılsa da biz de istikametimizi çizsek diye bekliyorum. Kaç yıldır bekliyoruz, böyle zulüm olmaz.

Bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB'ye üye yapıldı. Ancak sudan sebeplerle bizi oyalıyorlar.

ALACAKSANIZ ALIN YA DA "ALMAYACAĞIZ" DEYİN

Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin, siz yolunuza gidin, biz yolumuza gidelim. Yani "almayacağız" da diyemiyorlar.

"GAZETELERE İYİ BAŞLIK OLUR: 81 MİLYONA GİDERİZ"

Şimdi bu yarın gazetelere iyi bir başlık olur: Bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak.

Öyle Avrupa ülkeleri var ki bakıyorsunuz bir sene içine 2, 3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmak lazım."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:37
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Trt

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Reiz biz neymişizde bilmiyormuşuz. Ama biz Somaliyi şimdilik bi kenara koyalımda kendimize bakalım.Herşeyi aslında yaparız ama nedense ingiltere ve amerikada %2 olan enflasyon yani pahalılık bizde oldu %25. Reiz bizdeki hırsızların avantacıların elini kır, cünkü onlar belimizi büküyolar...
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