Başkan Er: Malatya Gastronomisini hak ettiği yere getireceğiz

Malatya’da düzenlenen Gastronomi Festivali, kentin zengin mutfak kültürünü vatandaşlarla ve ziyaretçilerle buluştururken, festival alanındaki hareketlilik gece saatlerine kadar devam etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Seddar Yavuz ve ünlü şef Ömür Akkor ile birlikte Malatya Gastronomi ve Kültür Sokağı’nda kurulan stantları ziyaret etti. İlçelerin yöresel ürünlerinin ve yemeklerinin tanıtıldığı stantları tek tek gezen Başkan Er, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek festivalin coşkusuna ortak oldu.

Festival alanında kuyu kebabının yapımını da inceleyen Başkan Er, kebabın hazırlanışı hakkında bilgi aldı ve yapılan ikramın tadına baktı. Çocuk ve gençlere dondurma dağıtan Er, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, festival kapsamında Malatya'da bulunan ünlü şef Ömür Akkor ile birlikte vatandaşlara kiraz yaprağı sarması ve ayranlı çorba dağıtırken, çocuklara da dondurma ikram etti.

“Gastronomi, turizmde çok önemli bir yere sahip”

Festival alanında açıklamalarda bulunan Başkan Sami Er, Malatya mutfağının çok zengin olduğunu belirterek, kendisinin en sevdiği yöresel yemeklerden birinin Arapgir dolaması olduğunu söyledi.

Malatya’nın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Sami Er, şehri büyük bir gayretle yeniden ayağa kaldırdıklarını belirterek, “Allah bize bu memlekete hizmet etme fırsatı verdi. Malatya sıkıntılı bir dönemden geçti. Biz de tecrübelerimizi burada kullanma fırsatı bulduk. Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldırdık. Allah, devletimize zeval vermesin" dedi.

Gastronominin turizm açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Er, Malatya mutfağının hak ettiği değere ulaşması için Gastronomi Festivali’nin önemli bir adım olduğunu söyledi. Başkan Er, “Gastronomi, turizmde çok önemli bir yere sahip. Malatya gastronomisi bugüne kadar istenilen yerde değildi. Geçen yıl Kültür Yolu Festivali vardı ancak gastronomi bu kapsamda değildi. Gastronomi stantları açtık ve çok büyük ilgi gördü. Bu yıl gastronominin de işin içine katılması bizi ziyadesiyle memnun etti" diye konuştu.

Ünlü şef Ömür Akkor’un Malatya’da bulunmasının kentin gastronomisinin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Başkan Er, Akkor’un festivale önemli katkılar sunduğunu söyledi. Başkan Er, “Ömür kardeşimiz artık Malatyalı sayılır. İnşallah birlikte Malatya gastronomisini hak ettiği yere getireceğiz. Festival kapsamında Malatya’ya büyük renk kattı. Sempatikliği ve enerjisiyle çok keyifli bir atmosfer oluşturdu. Malatya’ya gastronomi alanında önemli isimler geldi. İnşallah Malatya gastronomisi çok daha önemli yerlere gelecek" diye konuştu.

Başkan Sami Er, Ömür Akkor ile birlikte festival kapsamında ilçeler tarafından açılan stantları da ziyaret etti. İlçelerin yöresel yemekleri, ürünleri ve kültürel değerleri hakkında bilgi alan Er, vatandaşlarla sohbet etti.

Gece geç saatlere kadar festival alanında kalan Başkan Er, yoğun ilgiyle karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve vatandaşların taleplerini dinleyip, esnafla sohbet etti.

Vatandaşlar, Başkan Sami Er’i sürekli sahada görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması için gösterdiği çabalar nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Er ise Malatya’nın her geçen gün toparlanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şehrin yeniden ayağa kalktığını söyledi. Er, kültürü, gastronomisi, turizmi ve sosyal yaşamıyla geleceğin Malatya’sını hep birlikte inşa ettiklerini ifade etti.