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Aktüel

Başkan Ensari’den babalara karanfil

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Babalar Günü nedeniyle babalara karanfil vererek günlerini kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:28:32 -
Başkan Ensari’den babalara karanfil

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Babalar Günü nedeniyle babalara karanfil vererek günlerini kutladı.


Başkan Ensari, babaların büyük bir değer olduğunu ve kıymetlerinin iyi bilmesi gerektiğini belirterek, “Bu özel günde babalık duygusunu tadan ve yaşayan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Babalarımız; hayatımızın her anında varlıkları ile bizlere güven veren, bizleri yaşama hazırlayan, ailesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, annelerimizin yol arkadaşı, çocuklarının kahramanı ve aile kurumunun temel direğidir. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılması, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum. Başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.

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