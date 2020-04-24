Başkan Emin Koçak: Devletimizin desteği ile üretmeye devam edeceğiz

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadelede çiftçilerin üretiminin sekteye uğramadığını belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Aksaray'a il dışından yaklaşık 10 bin tarım işçisi geliyor. Hükümetimizin desteği ile tarım işçisinin önü her zaman açık. Bunu Cumhurbaşkanımız da İçişleri Bakanımız da Tarım Bakanımız da söyledi. Şu ana kadar Aksaray'da hayvancılık konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tarım ve hayvancılık bu ülkenin olmazsa olmazıdır. Devletimiz tarafından tarıma verilen desteğin boşa gitmediğini bugün de gördük. Öte yandan tarımın ve çiftçilerin ne kadar kıymetli olduğu bugün daha da çok anlaşıldı." dedi.

'Biz üretmeye devam edeceğiz'

"Dünyada tarım olmazsa, üretim olmazsa hiçbir şey olmaz." diyen Başkan Koçak, "Koronavirüs salgını başladıktan sonra şehir dışından birçok büyük şirket tarıma destek olmak amacıyla bizleri arıyor. Bizim insanımız birlik ve beraberliğin simgesidir. Bu zor günlerde yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. Bu günleri dayanışma ile atlatacağız. Bizler bu desteklere layık olarak üretmeye devam edeceğiz. Bizim fabrikalarımız tarlalarımız ve ahırlarımızdır. Koronavirüs salgını sebebi ile tüm tedbirlerimizi alarak, işçilerimizin sağlığını koruyarak ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.