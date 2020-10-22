Başkan elçileri kabul etti

Külliye’deki kabullerde Büyükelçiler Erdoğan’a güven mektubu sundu. Ardından Elçiler ve aileleri Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğraf çektirdi.



Mazlumlara 110 bin ton un



Öte yandan, Türkiye, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin tonun ve bakliyat yardımı yapacak. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla TMO Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Karara göre, TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere AFAD ile Türk Kızılaya teslim edilecek.