  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Başkan Ekinci’den Bayram mesajı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:01:29 -
Başkan Ekinci’den Bayram mesajı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Ramazan Bayramı münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci mesajında, “Sadece ülke olarak değil, dünya olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi yüzünden insanlığın sağlığı tehlikede. Bu nedenle bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçireceğiz. Fakat endişelenmemize gerek yok. Hükümetimizin izlediği yol haritası ile bu zorlu süreçten çabucak kurtulacağız. Sağlık çalışanlarımız, sağlıklı yarınlar için gece gündüz demeden bizim için mücadele ediyor. Sağlıklı yarınlarda daha güzel bayramlar kutlamak dileğiyle. Başta Viranşehir halkı olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlarım” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı