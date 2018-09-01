Başkan durumu açıkladı: Transferi boşverin, prim bile ödeyemiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başkanı Mevlüt Doğan, takıma destek verilmesini isteyerek, "Transferi boş verin, dün takımımızın primlerini ödemek için bile çok zorlandık. Bu şartlarda bir takımın ileri gitmesi çok zor." dedi.

Doğan, asbaşkan Ünsal Kıraç ile kulüp binasında yaptığı basın açıklamasında, mavi-beyazlı ekibin kentin takımı olduğunu söyledi.

Kulübün kimsenin babasının malı olmadığını anlatan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden Erzurum sahipsiz dedikleri zaman ben biraz abartıldığını düşünüyordum ama şimdi üzülerek söylüyorum, istediğimiz desteği bulamadık. Hep veren insanlar yine aynı insanlar. Bu şehrin kadim esnafı, şehirde ve dışarıda birkaç hayırsever iş adamının dışında çok fazla destek bulamadık. Şimdi buradan bütün iş adamlarımıza, esnafımıza ve hemşehrilerimize sesleniyorum. Takımımızı yalnız bırakmasınlar. Maddi ve manevi olarak bizlere desteklerini esirgemesinler."

'TAKIMIMIZI YALNIZ BIRAKMASINLAR'

Doğan, işlerin para ile döndüğünü anlatarak, şunları ifade etti:

"Sadece transferi boş verin, dün takımımızın primlerini ödemek için bile çok zorlandık. Bu şartlarda bir takımın ileri gitmesi çok zor. Şu anda çok borcu olan bir kulüp değiliz. Ayağımızı yorganımıza göre uzattık ve makul ölçülerde mütevazi fakat etkili transferler yaptık. Oyun oynandığı zaman herkes bunu görecek, takımımızı yalnız bırakmasınlar."

- "Gelin Erzurumspor'a sahip çıkın"

Asbaşkan Kıraç ise takımı halka tanıtan ve iyi ya da kötü günde takımın arkasında duranın basın olduğunu aktardı.

Önemli olanın takımı yalnız bırakmamak olduğunu anlatan Kıraç, "Halkımıza Erzurumspor'un ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Ne olur gelin 18 yıl sonra yakaladığımız bu fırsatı heba etmeyelim ve Erzurumspor bu ligde kalıcı olsun. Onun için şunu söylemek istiyorum. Erzurumlu holding sahipleri, iş adamları, televizyoncular gelin Erzurumspor'a sahip çıkın." şeklinde konuştu.

Kıraç, takımı tek başına götürebilecek zenginlerin olduğunu belirterek, "Bunlar bu takıma el atarlarsa göreceksiniz ki bu takım kalıcı olacaktır. Bizler 4 yıl içerisinde çok büyük efor sarf ederek, eldeki mevcut kısıtlı imkanları doğru kullanıp bugün bu noktadayız. Buradan bütün iş adamlarına sesleniyorum. Eğer şu anda biz yarın ki maça göğüs reklamsız çıkacaksak ya da sırt reklamını hatıra binaen içimizdeki bazı arkadaşlara vermişsek bu gerçekten düşündürücü bir hadisedir." ifadelerini kullandı.

- "Gelin kenetlenelim, el ele verelim"

Sponsor bulmakta zorlandıklarına işaret eden Kıraç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkenin neresinde olursa olsun kendini Erzurumlu kabul eden ve Erzurum sevdalısı olan herkesi buraya sponsor olmaya davet ediyoruz. Bu ligde kalıcı olacağız ve Erzurum'un haklı gururunu her hafta konuşturmaya devam ettireceğiz. Onun için gelsinler, kenetlenelim, sponsor olsunlar, el ele verelim ve görecekler ki Erzurumspor layık olduğu yerde olacaktır. Herkesi Erzurumspor'a destek olmaya devam ediyorum."