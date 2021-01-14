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Dünya Başkan Donald Trump'ın görevden alınması onaylandı
Dünya

Başkan Donald Trump'ın görevden alınması onaylandı

Geçtiğimiz hafta Washington’da kongreye karşı yapılan saldırganca hareketlerden sorumlu olduğu belirtilen Trump’ın “Ayaklanmaya Sebep olduğu” gerekçesi ile görevden alınma oylaması bazı Cumhuriyetçilerin de desteği ile onaylandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 08:43:00 -
Başkan Donald Trump'ın görevden alınması onaylandı

10 Cumhuriyetçinin Demokratlara destek verdiği oylama sonucunda Trump'ın görevden alınması ikinci kez Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmış oldu.

Güvenlik sebebi ile yüzlerce ulusal muhafızın koruduğu kongrede gerçekleşen oylama ile ilk kez bir ABD başkanı görev süresi içerisinde iki kez Temsilciler Meclisi tarafından yargılanmış ve görevden alınmış oldu.

232 oya karşın 197 oyla görevden alınmasına karar verilen Trump ile ilgili ikinci görüşme Senato'da gerçekleşecek. Ancak Senato başkanlığını yürüten Senatör Mitch McConnel acil durum yetkilerini kullanıp senatoyu normal şartlarda planlanan 19 Ocak açılış gününden evvel toplanmaya çağırmayacağını açıkladı.

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