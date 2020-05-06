Başkan Doğru’dan Hıdrellez mesajı

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yayımladığı mesajda Hıdrellez Bayramı’nın komşuluk ve toplumsal huzuru artırmasını dileyerek, Araban ilçesinde ve dünyanın her yerinde yaşayan tüm Arabanlıların Hıdrellez Günü’nü kutladı.

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yayımladığı mesajda, baharın gelişi ve doğanın canlanmasının insanlar tarafından bayramlarla kutlanması gereken bir durum olarak algılandığını belirtti. Hıdrellez geleneğinin de bir bayram olarak bütün Türk Milleti’nin topluca kutladığı bir bahar bayramı olduğunu vurgulayan Doğru, "Böylece bir Bahar Bayramı olan Hıdrellez evrensel bir nitelik kazanmıştır. Ülkemizde hala görkemli törenlerle kutlanan Hıdrellez Bayramı çok eski zamanlardan beri kutlanmaktadır. Milleti oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzel adetlerimizin ve bizi biz yapan en küçük bir ayrıntının bile yaşatılması, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu durum zaten Türk toplumunun ne kadar hoşgörülü bir toplum olduğunu göstermektedir. Dinler, medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağına inanıyorum. Karşılıklı sevgi saygı içerisinde sürdürülen yaşamlarda herhangi bir sorun ortaya çıkmayacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini hatırlatan Hıdrellez kutlamalarının yüzyıllardır tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesinin vesilesi olduğuna işaret eden Başkan Doğru, "Güzel günlerin müjdecisi kabul edilen bu günün, komşuluk ve toplumsal huzurumuzu artırması dileklerimle, Araban ilçesinde ve dünyanın her yerinde yaşayan tüm Arabanlı hemşehrilerimin Hıdrellez Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ ifadelerine yer verdi.