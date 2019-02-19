0553 313 94 23

Başkan Doğan: “Lisans iptali gibi bir durum söz konusu değil”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İzmit Belediye Başkanı Adayı Hürriyet ile fotoğraf çektirdiği için İzmit Belediyespor güreşçisinin lisansının iptal edildiği yönündeki iddialara cevap vererek, “Lisans iptali gibi bir durum söz konusu değil.

19 Şubat 2019 Salı 17:20
Başkan Doğan: “Lisans iptali gibi bir durum söz konusu değil”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İzmit Belediye Başkanı Adayı Hürriyet ile fotoğraf çektirdiği için İzmit Belediyespor güreşçisinin lisansının iptal edildiği yönündeki iddialara cevap vererek, “Lisans iptali gibi bir durum söz konusu değil. 14 yaşındaki bir çocuğumuzu kendi çıkarları için kullanması bence yakışıksız oldu” dedi.



Basın mensuplarıyla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, gündeme dair açıklamalar yaptı. CHP İzmit Belediye Başkanı Adayı Hürriyet ile fotoğraf çektirdiği için İzmit Belediyespor güreşçisinin lisansının iptal edildiği yönündeki iddialara cevap veren Başkan Doğan, “Lisans iptali gibi bir durum söz konusu değil, olsa dahi bu ben buna müsaade etmem bu çocuklar bizim çocuklarımızdır” dedi.



Makam toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Öncelikle güreşçi konuyu gazetelerde çıkan haber üzerine dün akşam öğrendim. İzmit Belediyespor Kulübü ayrı bir kuruluştur ve ayrı bir yönetimi vardır. Basında görünce hemen olayı araştırdım. Kulüp başkanı ve antrenörden böyle bir kararın olmadığını, sadece ailesine uyarı yapıldığı yönünde bilgi aldım. Sporcumuzun ailesiyle görüştüğümde Fatma Hanımın çocuklarına sponsor olduğunu ifade ettiler. Belediye başkanlığım döneminde güreş birimini kuran ve bu konuda ayrı bir hassasiyet olan biri olarak bir sporcumuzun böyle bir olay nedeniyle antrenman dışı bırakılmasına müsaade etmem. O çocuklar bizim çocuklarımızdır bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Benim bilgim oldu ve olaya el koydum” dedi.



Konuşmalarına devam eden Başkan Doğan, “Ailenin de üzerinde siyasi bir ismin yazılı olduğu formayla çocuklarının bu şekilde gündem olmasından rahatsız olduklarını anladım. Sporcu evladımızla ilgili hiçbir sorun yok. Kulübün aldığı olumsuz yönde bir karar yok. Ama benim burada üzüldüğüm bir şey var. Siyasi rekabeti sahada yapacağız. Nezaketle yapacağız. Ama bu gündemi yaratmaya çalışanlarında bu hassasiyete dikkat etmesi lazım. 14 yaşındaki bir çocuğumuzu kendi çıkarları için kullanması bence yakışıksız oldu. O spor mayosunda çocuğun kendi ismi yazsa daha uygun olurdu. O mayoda bir belediye başkanı adayının isminin yer alması yakışıksız oldu. Ben bu durumu yadırgadım” diye konuştu.



“Sporu ve sporcuları, hele hele 14 yaşındaki bir sporcuyu siyasete lütfen alet etmesinler” diyen Doğan, İzmit Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları da değerlendirerek, “Öncelikle İzmit Belediyesi olarak vaat ettiklerini fazlasıyla yapmış bir belediye olarak sizlere sunum yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon liralık maliyetle şehrimizin ülke genelinde ve dünya çapında tanınmasını sağlayacak olan Sanal Gerçeklik Küresi ve Deprem Müzesi’nin açılışını mart ayı içerisinde yapacağız.Burası Abdullah Tayyip Olçok Eğitim ve Gösteri Merkezi olarak hizmete girecek. Diğer yandan 11 köyümüzde doğalgaz çalışmalarını tamamladık. Bununla ilgili meşale yakma törenimiz olacak. Bisiklet dağıtımlarımız tamamlanacak. Görev süremiz boyunca 80 bin bisiklete ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:20
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında hayatını kaybeden bebek, toprağa verildi
    1. Yangında hayatını kaybeden bebek,..
    2. Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan..
    3. Şuhut’ta güreş turnuvası
    4. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    5. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    6. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    7. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    8. Kartepe’de iş güvenliği eğitimi verildi
    9. Savaş ve Akın çağrı merkezi binasında..
    10. Teknoloji liderlerinin hikayeleri..
    11. KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon..
    12. Kastamonu’da sobadan sızan gazdan..
    13. Tekirdağ'da 2 günlük bebek beşiğinde..
    14. Pelitköy’de 62 bin metrekare parke..
    15. ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları Halk..
    16. Kızılırmak’ı kirleten şirkete 72 bin..
    17. Vali Aykut Pekmez’den kurum..
    18. Macaristan'da Soros ve Juncker karşıtı..
    19. Rektör Çomaklı, “Yükseköğretimde..
    20. Başkan Doğan: “Lisans iptali gibi bir..
    21. Şanlıurfa’da Kadın Danışma ve..
    22. Van'da gözaltındaki çocuklara işkence..
    23. Dijitalleşme yolunda Türkiye’de yeni..
    24. AYTO İhracat Destek Ofisi ihracat..
    25. Beylikdüzü belediyesi AK Parti meclis..
    26. Osmanlı dönemine ait "gökküre" ele..
    27. Vali Sezer: "Türkiye’de ilk kez..
    28. Bartın'da FETÖ/PDY davaları
    29. Kız arkadaşını kılıçla öldüren adama..
    30. HDP'li vekil Çankaya'dan aday oldu
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü