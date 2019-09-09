0553 313 94 23

Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim dönemini kutladı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, yayınladığı mesajla tüm öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasının yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:43
Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim dönemini kutladı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, yayınladığı mesajla tüm öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasının yeni eğitim öğretim yılını kutladı.


Mesajında, öğrencilerin, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine başlıyor olmanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Dinçer, “Eğitim; milli çıkarlarımız ve toplumsal hayatımızın şekillenmesinde, geleceğe yönelik adımlarımızın ve hedeflerimizin belirlenmesinde, ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasında vazgeçilmez unsurdur” dedi.


Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durma konusunda da uyaran Dinçer, “Sevgili öğrenciler; sizler milletimizin ümidi ve eğitimimizin temel taşlarısınız. Gençlerimizin cehalet bataklığına saplanmasını isteyen kişilere en büyük cevap; okumuş bireyler olarak milletini yükselten çocuklarımız ve gençlerimizle olacaktır. Sevgili gençler, sizler başarıyı yakaladıkça, toplum ve aile olarak bizler de mutlu ve huzurlu olacağız ve geleceğimize daha güvenle bakacağız” ifadelerini kullandı.


Öğretmenlere de seslenen Dinçer, “Değerli öğretmenlerimiz; eğitimin temel taşı ve mimarı olan sizler, bu kutsal mesleğin onurlu bir üyesi olarak, öğrencilerimizin yetiştirilmesinde yapacağınız her türlü fedakarlık, her türlü takdirin üstündedir. ‘Dünyanın her tarafında toplumun en saygıdeğer unsurları şüphesiz öğretmenlerdir’ diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda çocuklarımızı yetiştirmede milli bir sorumluluk altında bulunduğunuzu asla ve asla hatırdan çıkarmayınız. Ülkemizin bugünkü ulaştığımız noktada sizlerin büyük pay ve emeğinin olduğunun bilincindeyiz” dedi.


Okulların açılmasıyla birlikte yollarda araç trafiğinin de artacağını hatırlatan Dinçer, okul önlerinde üzücü kazaların yaşanmaması için araç sürücülerini, velileri, öğretmen ve öğrencileri dikkatli olmaya çağırdı. Trafik kurallarına herkesin uymasını isteyen Dinçer, uymayanların da uyarılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:


“Trafikte, hepimiz sorumlu davranalım. Çocuklarımızın geleceğini, sağlığını, neşe ve mutluluğunu düşünerek dikkatli araç kullanalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Özellikle okul yolu ve yaya geçitlerinde yavaşlayarak, geçiş önceliğini öğrencilere ve yayalara verelim.”


Servis aracı sürücülerini de araçlarında taşıdıkları çocuklara örnek olacak davranışta bulunmaları konusunda uyaran Başkan Dinçer, “Servisçi esnafımızdan direksiyon başında sigara içmemelerini, araçtan dışarı çöp atmamalarını, yüksek sesle müzik dinlememelerini ve kılık kıyafetlerine önem vermelerini istiyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılını kutluyor; yeni eğitim dönemimin ülkemize hayırlı olması diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:43
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halkbank'ın Bolu kampı sona erdi
    1. Halkbank'ın Bolu kampı sona erdi
    2. Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu
    3. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI -..
    4. Dikkat çeken Doğu Akdeniz çıkışı:..
    5. Vakti olmayanlara pratik aşure
    6. Sultangazi’de asker eğlencesinde havai..
    7. Gençler 30 saatlik "dijital maraton"da..
    8. Akhisar sokaklarında basketbol coşkusu..
    9. Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu
    10. Çakar'dan Fatih Terim tepkisi!
    11. Hizbullah İsrail’e ait İHA’yı düşürdü
    12. CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü
    13. (Özel) Okullar açıldı trafik çilesi..
    14. Bursa’da önce gasp edip sonra bıçak..
    15. Fenerbahçe'de Isla ve Moses geri dönüyor
    16. Bosch, kamera teknolojisinde pazar..
    17. Talas’ta Hayvancılığa Destek
    18. Endonezya'da orman yangınları günlük..
    19. Amerika'da Çin'in Doğu Türkistan'daki..
    20. Gram altın 277 lira seviyelerinde
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi