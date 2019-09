Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim dönemini kutladı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, yayınladığı mesajla tüm öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim camiasının yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Mesajında, öğrencilerin, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine başlıyor olmanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Dinçer, “Eğitim; milli çıkarlarımız ve toplumsal hayatımızın şekillenmesinde, geleceğe yönelik adımlarımızın ve hedeflerimizin belirlenmesinde, ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasında vazgeçilmez unsurdur” dedi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durma konusunda da uyaran Dinçer, “Sevgili öğrenciler; sizler milletimizin ümidi ve eğitimimizin temel taşlarısınız. Gençlerimizin cehalet bataklığına saplanmasını isteyen kişilere en büyük cevap; okumuş bireyler olarak milletini yükselten çocuklarımız ve gençlerimizle olacaktır. Sevgili gençler, sizler başarıyı yakaladıkça, toplum ve aile olarak bizler de mutlu ve huzurlu olacağız ve geleceğimize daha güvenle bakacağız” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere de seslenen Dinçer, “Değerli öğretmenlerimiz; eğitimin temel taşı ve mimarı olan sizler, bu kutsal mesleğin onurlu bir üyesi olarak, öğrencilerimizin yetiştirilmesinde yapacağınız her türlü fedakarlık, her türlü takdirin üstündedir. ‘Dünyanın her tarafında toplumun en saygıdeğer unsurları şüphesiz öğretmenlerdir’ diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda çocuklarımızı yetiştirmede milli bir sorumluluk altında bulunduğunuzu asla ve asla hatırdan çıkarmayınız. Ülkemizin bugünkü ulaştığımız noktada sizlerin büyük pay ve emeğinin olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Okulların açılmasıyla birlikte yollarda araç trafiğinin de artacağını hatırlatan Dinçer, okul önlerinde üzücü kazaların yaşanmaması için araç sürücülerini, velileri, öğretmen ve öğrencileri dikkatli olmaya çağırdı. Trafik kurallarına herkesin uymasını isteyen Dinçer, uymayanların da uyarılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Trafikte, hepimiz sorumlu davranalım. Çocuklarımızın geleceğini, sağlığını, neşe ve mutluluğunu düşünerek dikkatli araç kullanalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Özellikle okul yolu ve yaya geçitlerinde yavaşlayarak, geçiş önceliğini öğrencilere ve yayalara verelim.”

Servis aracı sürücülerini de araçlarında taşıdıkları çocuklara örnek olacak davranışta bulunmaları konusunda uyaran Başkan Dinçer, “Servisçi esnafımızdan direksiyon başında sigara içmemelerini, araçtan dışarı çöp atmamalarını, yüksek sesle müzik dinlememelerini ve kılık kıyafetlerine önem vermelerini istiyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılını kutluyor; yeni eğitim dönemimin ülkemize hayırlı olması diliyorum” ifadelerini kullandı.