Başkan Deveci’den protokol ziyaretleri Atakum Belediye Başkanı Av.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamlarında ziyaret etti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, bir dizi ziyarette bulundu. Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamlarında ziyaret eden Başkan Deveci, Atakum ilçesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunarak istişareler gerçekleştirdi. Başkan Deveci, sıcak karşılamalarda bulunan protokol üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

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