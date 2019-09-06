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Başkan Demir’den Samsunspor taraftarına müjde

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, taraftarların Samsunspor’un pazar günü oynayacağı Pendikspor maçı için tramvayları ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 17:14
Başkan Demir’den Samsunspor taraftarına müjde

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, taraftarların Samsunspor’un pazar günü oynayacağı Pendikspor maçı için tramvayları ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı.


Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Samsunspor’da sezonun iç sahadaki ilk maçın heyecanı taraftarları sararken, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir’den müjdeli haber geldi. Başkan Demir, pazar akşamı oynanacak maçta taraftarların stadyuma ulaşabilmek için tramvayları ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı. Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Samsunsporumuzun pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve kendi sahasında oynayacağı ilk maç olan Pendikspor karşılaşması için tramvaylarımız, 17.00 - 22.45 saatleri arasında Passolig kart, kağıt bilet, Passolig mobil biniş kartını gösteren taraftarlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir. Ayrıca bileti olmayan ve stadyumdan alacak olan Samsunspor formalı taraftarlarımız tramvaydan ücretsiz faydalanabilecek” dedi.



“Bu yolculuk süper lig yolculuğudur”


Yeni sezonda Samsunspor’a başarı dileklerini tekrarlayan Başkan Mustafa Demir, “Takımımızın bu sezon ipi göğüsleyerek önce birinci lige, ardından da süper lige yükseleceğine olan inancımız tamdır. Bu yolculuk, süper lig yolculuğudur. Yepyeni bir heyecan ve yepyeni bir umutla çıkılan bu yolda takımımıza sonsuz başarı diliyor, tüm sezon boyunca elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.



Başkan Demir’den milli coşkuya davet


Başkan Demir ayrıca, Samsunluları, yarın akşam oynanacak Türkiye-Andorra maçını Cumhuriyet Meydanı’ndaki dev ekranda izlemeye davet etti. Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak milli heyecanı Cumhuriyet Meydanı’nda hep birlikte yaşamak istediklerini ve tüm Samsunluları dev ekranda milli coşkuyu yaşamak için yarın akşam Cumhuriyet Meydanı’na beklediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:14
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