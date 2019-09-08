Başkan Demir: “Samsun için yeni projeler ve vizyonlar üretmemiz gerekiyor”

AK Parti Samsun 81. İl Danışma Meclisi’nde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugüne kadar olan çalışmaların üzerine ilave edecek yeni enerjiler, projeler, yöntemler, platformlar, iletişimler ve vizyonlar üretmemiz gerekiyor” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Samsun 81. İl Danışma Meclisi, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, bu yıl ilk kez danışma meclisi toplantısı düzenlediklerini ifade ederek, bu zamana kadar yapılan çalışmalardan daha fazlasını önümüzdeki süreçte gerçekleştireceklerini söyledi. Daha sonra söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan’da Türkiye’nin içerideki ve dışarıdaki şer odaklarıyla mücadele ettiğinin altını çizdi.

“Samsun için yeni projeler ve vizyonlar üretmemiz gerekiyor”

Samsun’un potansiyelini daha iyi kullanılması için yeni vizyonlara ve projelere gerek olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Türkiye siyasetinde Samsun’un çok büyük önemi var. Kuzey’in merkezi konumunda yer alıyor. Her alandaki potansiyeliyle Karadeniz adına metropolde olan bir şehir olma açısından çok büyük sorumluluklarımız var. Samsun bu sorumluluğu geçmiş 18 yılda gayet verimli ve şu anda olması gerektiğine yakın bir şekilde temsil etti. Bunu 31 Mart yerel seçimlerinde de gösterdi. Ama kanaatim o ki Büyükşehir Belediye Başkanı olarak elimizdeki birçok proje ve çalışmayı da görünce eskisinden daha fazla, bölgeyi de açan anlamda Samsun’un sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar olan çalışmaların üzerine ilave edecek yeni enerjiler, projeler, yöntemler, platformlar, iletişimler ve vizyonlar üretmemiz gerekiyor. Samsun aslında öyle bir potansiyele sahip ki Samsun’un olduğu yerden Türkiye haritasını duvara assanız, neredeyse Türkiye’yi taşıyacak. Sanıyorum oraya doğru emin adımla yol aldığımız bir zamandayız. Tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, tüm kapasitemizle, gücümüzle ve aklımızla bu konuya kanalize olup emin adımlarla ilerleme noktasında büyük bir sorumluluğumuz var. Üstümüze düşen her şeyi yapma noktasında tüm kadromuzla bir gayret içerisindeyiz” dedi.

“2 ayda 230 km yol yaptık”

Kısa dönemde oluşturulan enerji ve emekle 230 km yol yaptıklarını vurgulayan Demir, şunları söyledi:

2“Samsun Kurtuluş Meşalesinin yakıldığı şehirse, o meşaleyi hiç söndürmemiz gerekiyor. O iş de oturmakla olmuyor. Emek vermekle, katkı sağlamakla oluyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ne kadar çok enerji ne kadar çok gayret, o kadar ürün. Şu anda 2 ayda 230 km yol yapmışız. Bu yaptığımız çalışmaların ortaya doğurduğu bir sinerji. Seneye inşallah planladığımız muhtemelen 500 km’yi aşacağız. Paramızın da en az olduğu, hatta bunlara kaynak bulma noktasında en kıt olduğumuz dönemde gerçekleştiriyoruz.”

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.