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Aktüel

Başkan Davut Aydın: "Korona virüs mücadelemizde kararlıyız"

Yenişehir Belediyesi korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçede hummalı bir temizlik kampanyası yürüttü.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:51:45 -
Başkan Davut Aydın: "Korona virüs mücadelemizde kararlıyız"

Yenişehir Belediyesi korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçede hummalı bir temizlik kampanyası yürüttü.


İlçede bulunan ara sokakların dahil ilaçlı sularla yıkandığını gören vatandaş, Belediye Başkanı Davut Aydın’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Yenişehir Belediye Başkan Davut Aydın yaptığı açıklamada, "Korona virüsü ne kadar inatçıysa biz de mücadelemizde o kadar kararlıyız. Salgının başladığı ilk günden bu yana 688 cadde, sokakta, duraklarda, meydanda, parklarda, pazar alanlarında, kamu binaları, hastanede, sağlık kuruluşlarında, servis ve dolmuş araçlarında kesintisiz olarak temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Toplum sağlığı her şeyden önce gelir" dedi.

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