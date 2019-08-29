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Başkan Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:50
Başkan Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünü kutladı.


Başkan Dağtekin, zaferle ile birlikte Türkiye’nin büyük bir işgalden kurtulduğunu, Büyük Taarruz sonrası ise yeni ufuklar ve büyük hedefler doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir ülke konumuna geldiklerini söyledi.


Başkan Dağtekin, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız, Zafer Bayramımızın 97’inci yıldönümünü idrak ediyoruz. Öncelikle Adıyamanlı hemşerilerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman Mehmetçiklerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden kutluyorum.


30 Ağustos 1922, istiklal mücadelemizi ve Kurtuluş Savaşı’nı büyük taarruzla neticelendirdiğimiz tarih olmanın yanında kendi içerisinde birçok anlam barındırmaktadır.Bunlardan en önemlisi ise milletimizin çok zor şartlar karşısında bile mücadele azminden vazgeçmediğini, vatanını, bayrağını ve istiklalini gerektiğinde canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. Ülkemizi parçalamak isteyen işgalci güçler karşısında milletimizin izzetli direnişi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca devletimizle halkımızın bağlarını zayıflatmaya yönelik tüm girişimlere rağmen, milletimiz daima vatanına sahip çıkmış, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor, bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında dimdik durarak, azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bize düşen görev ise ecdadımızın emaneti olan cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ederek canla başla hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde ilerlemektir. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu cennet vatanı 2023’te dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:50
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