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Başkan Dağdelen: “Tevazu, gayret, samimiyetle durmadan çalışıyoruz”

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, tevazu, gayret, samimiyetle durmadan çalıştıklarını söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Başkan Dağdelen: “Tevazu, gayret, samimiyetle durmadan çalışıyoruz”

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, tevazu, gayret, samimiyetle durmadan çalıştıklarını söyledi.


AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, partisinin düzenlediği programda halka hitap etti. Dağdelen, “ ‘Derdi Türkiye olan, derdi millet olan ve biz bu yola bu davaya başımızı koymuşuz’ diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm teşkilatlarımıza öğütlediği tevazu, gayret, samimiyetle durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.


31 Mart akşamı gönül belediyeciliğini bir kez daha Kırıkkale’de hemşehrileri ile buluşturmak için gece-gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Dağdelen, “Yine Cumhurbaşkanımızın öğütlediği gibi; ‘milletin gönlüne girmeyen halkın karşısına çıkamaz’ sözünü bir an olsun aklımızdan çıkarmadık, çıkaramayacağız. İşimizi aşk ile yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kapı kapı ziyaretlerde bulunup sıkılmadık el bırakmayan, dava arkadaşlarıyla gurur duyduklarını kaydeden Başkan Dağdelen, “Ramazan ayında ve yaz ortasında 35 derece sıcağa rağmen dudaklar çatlayıncaya kadar oruçlu halleriyle evlerinde bir iftar bir sahur sofrası kurmadan tüm güçleriyle fedakarca çalışan hizmet eden hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, Allah sizlerden razı olsun. Sahada ev ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımıza olan sevgisinden dolayı bizleri ağlayarak karşılaya annelerimizi, büyüklerimizi gördüğümüzde her zaman daha fazla çalışmamız gerektiğini ve her millete nasip olmayacak bir lider ile kader birliği yaptığımızı bilerek hedeflerimize ilerliyoruz. Bugün bir kez daha zafer bayrağını Kırıkkale’nin ufkunda dalgalandırmak. 31 Mart akşamı gönül belediyeciliğini bir kez daha Kırıkkale’de hemşehrilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yerel seçimlerin yapılacağı güne kadar milletvekilimizin liderliğinde il belediye başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla ve tüm AK Parti Teşkilatlarımızla hep birlikte tek vücut olarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:35
  1. doğa

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