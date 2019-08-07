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Başkan Dağdelen: "AK Parti sözünün arkasında duran bir partidir"

Hacılar beldesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "AK Parti sadece vaat veren sadece konuşan bir parti değildir.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:45
Başkan Dağdelen: "AK Parti sözünün arkasında duran bir partidir"

Hacılar beldesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "AK Parti sadece vaat veren sadece konuşan bir parti değildir. AK Parti sözünün arkasında duran partidir" dedi.


Kırıkkale’nin Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ile birlikte vatandaş ve esnaf ziyaretleri yapan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Hacılar beldesindeki asfaltlama çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.


AK Parti’nin 17 yıldır hizmetleriyle halkın emrinde olduğunu belirten Dağdelen, “AK Parti sadece vaat veren ve sadece konuşan bir parti değildir. AK Parti sözünün arkasında duran ve ne yapabilecekse onu söyleyen partidir. 17 yıldır hizmetleriyle halkımızın emrinde olan AK Parti, Kırıkkale’nin her köşesinde gönüller yapmayı şiar edinmiş bir anlayışın temsilcisi olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle Hacılar beldemizde hemşehrilerimize verdiğimiz sözün gereği olarak, ihtiyaçları yerinde istişare ediyor ve takipçisi oluyoruz. Hacılar beldemizdeki asfaltlama çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İlgili kurumlar nezdinde başlattığımız girişimlerimiz neticelerini veriyor. Allah’a şükürler olsun ki vermiş olduğumuz sözler bir bir yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:45
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