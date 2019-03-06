0553 313 94 23

Başkan Cömez kolları sıvadı...Ak Parti’den ücretsiz süt dağıtımı

Uzun süredir, her gün bir mahalle pazarından torbalar dolusu alışveriş yaparak mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve ekibi, vatandaşın gönlüne dokunan bir çalışmayı daha başlattı.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:26
Başkan Cömez kolları sıvadı...Ak Parti’den ücretsiz süt dağıtımı

Uzun süredir, her gün bir mahalle pazarından torbalar dolusu alışveriş yaparak mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve ekibi, vatandaşın gönlüne dokunan bir çalışmayı daha başlattı. Dar gelirli vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ilk uygulamasını İvazpaşa Mahallesi’sinde başlattığı ücretsiz süt dağıtım noktası ile bir kez daha vatandaşların gönlünü kazandı.


136 mahallede 43 ton süt dağıtılacak


330 litre sütün kısa sürede tükendiği İvazpaşa Mahallesi’nde kendi elleriyle vatandaşa süt dağıtan Başkan Ufuk Cömez, uygulamanın Osmangazi sınırlarında bulunan 136 mahallede devam edeceğini belirterek, “Mahalle temsilcilerimiz ve muhtarlarımız tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla noktada buluşarak küçük de olsa destek olmaya çalışıyoruz. 136 mahallemizde onaylı hijyenik koşullarda toplanan sütlerimiz belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak. 136 mahallemizde 43 ton taze günlük süt dağıtımı yapacağız.” dedi.


’Biz milletimizin gönüllü hizmetkarıyız’


AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ’AK Parti demek, hizmet, icraat ve kalkınma demek. 17 yılda ülkemiz özellikle ekonomi ve yatırım ile icraatlar anlamında çağ atladı. Ülkemiz bir süredir dış güçlerin sistematik ekonomik saldırısı altında. Bizler iyi günde kötü günde milletimizin hizmetindeyiz. Milletimizin gönüllü hizmetkarıyız. Bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Bizler de bu süreçte bir nebzede olsa vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz’ şeklinde konuştu.


Muhtarlar tarafından tespit edilerek davet edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, uygulamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, Osmangazi AK Parti İlçe Başkanı Cömez ve ekibi, uzun süredir devam eden ’Siftah Bizden Bereket Allah’tan’ adı altında her gün bir mahalle pazarından alışveriş yapıp, yine o mahallede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin kapısına bırakan uygulamasıyla dikkat çekmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da 231 litre kaçak içki ele geçirildi
    1. Sakarya’da 231 litre kaçak içki ele..
    2. Tarihe moloz döküyorlar
    3. Kocamaz, Sefa köprüsünün açılışını..
    4. Şubat ayı spor gündeminde..
    5. YKS başvuru hangi bankaya yatırılacak,..
    6. PAŞADER’e destek sözü
    7. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri..
    8. İmamoğlu’nun projesi çalıntı çıktı!
    9. Cüneyt Epcim, spor camiasıyla bir..
    10. Sakarya'daki akü hırsızı yakalandı
    11. Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa..
    12. Başakşehir’de dehşet anları kamerada
    13. Türkiye’de en çok müzik ve dizi..
    14. TİKA ve TRT’den Balkan medya..
    15. Bursa Milletvekili Kılıç:
    16. Esnaftan yaban hayvanları için et..
    17. HIV’de kök hücre umudu
    18. İçişleri Bakanı Soylu: "(HDP) Beraber..
    19. Fenerbahçe Beko, Real Madrid..
    20. Fuat Çapa, "Ligin ikinci yarısının çok..
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!