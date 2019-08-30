Başkan Çolakbayrakdar: "Milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki kırsal mahalle muhtarlarının ardından merkez mahalle muhtarlarıyla da istişare toplantısı gerçekleştirdi. Muhtarlarla, 2020’de Kocasinan’da yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle Kayseri’yi ve Türkiye’yi kalkındırarak, milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız" dedi.

Kocasinan Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilen toplantı, oldukça samimi ve neşeli geçti. Muhtarlarla tek tek sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz, daha çevreci ve daha modern bir Kocasinan için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Toplantının asıl amacının 2020 yılında yapılacak olan belediye faaliyetlerinde, mahallelerin temsilcisi olan muhtarların fikir ve taleplerinin alınması olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Mahallelerdeki sorun ve talepleri en iyi bilen kişiler sizlersiniz. Sizlerle birlikte bölgesel toplantılar yaparak 2020 yılı programımızı netleştiriyoruz. Bu doğrultuda bölge bölge iki gündür süren muhtarlarla toplantımızda, 93 mahalle muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Özellikle bu yıl yapılması gereken hizmetleri acil bir şekilde tamamlayacağız ve önümüzdeki yılda yapılması gerekenleri programımıza alıp, adım adım hizmetleri yerine getireceğiz. Her alanda tüm mahallelerimize Kocasinan’a yakışır hizmetler ulaştıracağız. İnşallah tüm taleplere en hızlı ve etkili şekilde cevap vereceğiz. Bu noktada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacağız. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla Yeni Kocasinan’da değişim ve dönüşümün daha hızlı bir şekilde olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız.”

Samimi bir şekilde devam eden toplantı, Başkan Çolakbayrakdar’ın muhtarların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.