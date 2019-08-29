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Başkan Çoban: "30 Ağustos milletin benliğine işlendi"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır, bir bilinç olarak milletin benliğine işlenmiştir" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:41
Başkan Çoban: "30 Ağustos milletin benliğine işlendi"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır, bir bilinç olarak milletin benliğine işlenmiştir" dedi.


Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 30 Ağustos Zafer Bayramının Türk milletinin yüzlerce yıl süren vatan, istiklal ve istikbal mücadelesinin, 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’la değişmez bir gerçeklik olarak tarihe kazındığını, bir bilinç olarak da milletin benliğine işlendiğini kaydetti. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan İstiklal Savaşı’nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde millet ve ordunun kenetlenerek başka uluslara örnek teşkil edecek bir zafere imza attığını aktaran Çoban, "30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.


Çoban, "Eğitim-Bir-Sen olarak, nesiller boyu bedelini tertemiz canları ve kanlarıyla ödeyerek Anadolu’yu vatan kılan şehitlerimizden bize bin bir fedakarlıkla tevarüs eden bu toprakları, yine onlardan aldığımız ilham ve cesaretle tarihimize, medeniyet ve insaniyet değerlerinin yaşandığı bir coğrafya yapma yolunda azim ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bize bu zaferi armağan eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" ifadelerinde yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:41
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