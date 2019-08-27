Başkan Çınar, cami temel atma törenine katıldı

Cevatpaşa mahallesine yapılacak olan 400 kişilik caminin temel atma törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İslamiyet’i özümseyerek yaşamımızı şekillendirmeliyiz. Camilerimizde mübarek dinimizin en güzel şekilde yaşandığı, yaşatıldığı ve hepimizin hayatında müstesna bir yere sahip özel mekanlardır” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Cevatpaşa Mahallesine yapılacak olan, 2 bin 955 m alan üzerinde 239 metrekare zemin oturumuna sahip 400 kişilik caminin temeli dualarla atıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan temel atma törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hazırlanan projeyi inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt’un en hareketli bölgelerinden Cevatpaşa Mahallesine vatandaşların talebi doğrultusunda 400 kişilik kapasiteye sahip modern bir cami kazandıracaklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Burada ikamet eden hemşerilerimiz, bölgenin ihtiyaçlarına karşılık verecek cami yapılmasını talep etmişlerdi.Belediye olarak da yaptığımız teknik incelemeler, alan değerlendirme ve projelendirme çalışmasından sonra vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ibadetlerini yapabilecekleri, dini ve kültürel değerlerimize yeni değerler katacak özelliklere sahip bir cami kazandırmak adına çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin de caminin yan kısmında bulunan 25 metrelik bağlantı yolunu açmak adına çalışmalara hız verdiğini belirten Çınar, şunları söyledi:

“Camimiz gerek iç ve dış tasarımı gerekse de çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarıyla bölgemize farklı bir güzellik katacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan bölgelerimize cami kazandırmak adına her türlü desteği verirken, ecdat yadigârı tarihi camilerimizi restore ederek gelecek kuşaklara taşınmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere her alanda marka bir ilçe bırakmak adına sürdürdüğümüz yatırımlarımız arasında camilerimiz özel bir konumda yer almaktadır. Şehrimizi imar ederken gelecek nesilleri ihmal etmiyoruz. Dinine, milli ve manevi değerlerine sahip, kendi öz benliğine sahip çıkacak nesilleri yetiştirmede camilerimizin rolü büyüktür. Gerek kendi cami projelerimiz gerekse de hayırseverlerimizin destekleriyle yapılan camilerimizin hizmete girmesi adına gereken ne varsa yerine getirmeye ayrı bir hassasiyet göstermekteyiz. Bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen bu caminin yapım aşamasında destek ve katkısı esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.”