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Aktüel

Başkan Cevahiroğlu: “Büyükelçilik ziyaretlerimiz olumlu geçti”

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, SANKON olarak büyükelçiliklere gerçekleştirdikleri ziyaretlerin verimli geçtiğini kaydederek, bu verimliliğin ilerleyen günlerde meyvelerini vereceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:26:10 -
Başkan Cevahiroğlu: “Büyükelçilik ziyaretlerimiz olumlu geçti”

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, SANKON olarak büyükelçiliklere gerçekleştirdikleri ziyaretlerin verimli geçtiğini kaydederek, bu verimliliğin ilerleyen günlerde meyvelerini vereceğini ifade etti.


Başkan Cevahiroğlu, Vatikan Ankara Büyükelçisi Most Reverend Paul Russel’i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, SANKON olarak büyükelçilik ziyaretlerine önem verdiklerini ve bunun ilerleyen dönemlerde ekonomilere olumlu yansıyacağını inandığını kaydetti. Ziyaretlerde Türkiye ve diğer ülkelerin yatırım olanaklarının değerlendirildiğini dikkat çeken Başkan Cevahiroğlu, SANKON olarak ekonomik iş birliklerine önem verdiklerini dile getirdi.


Büyükelçi Russel ise, “SANKON Genel Başkanı sıfatıyla Büyükelçiliğimize yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim” dedi.


Gerçekleşen ziyarette Başkan Cevahiroğlu’na SANKON sektör danışmanları da eşlik etti.

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