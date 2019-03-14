0553 313 94 23

Başkan Çerçioğlu, İncirliova seçim ofisini açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova’da seçim ofisi açılışı yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:37
Başkan Çerçioğlu, İncirliova seçim ofisini açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova’da seçim ofisi açılışı yaptı.


İYİ Parti İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya’nın bütün projelerinin arkasında olacağını ve destekleyeceğini söyleyen Başkan Çerçioğlu, Başkan Kaya ile birlikte vatandaşları selamladı.


Açılışta konuşma yapan Başkan Çerçioğlu “İncirliova’ya 57 milyon liralık yatırım yaptık. Sizlerin desteğiyle 50 yılda yapılmayan işleri 5 yıla sığdırdık. Söylediğimiz, söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz; bizim peteklerimiz icraatla dolu” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin İncirliova’da toplam 57 kilometre yol yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu “ASKİ de İncirliova’da 164 kilometre hat çalışması yaptı. 98 kilometre içme suyu, 50 kilometre kanalizasyon ve 16 kilometre yağmur suyu hattı yaptık” dedi.


Sözlerine “Şimdi daha güçlüyüz. İYİ Parti ile el ele verdik, Aydın ve Türkiye için çalışıyoruz. Benim 5 yıl içerisinde sizlere nasıl hizmet ettiğimi gördünüz” şeklinde devam eden Başkan Çerçioğlu “Şimdiye kadar tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede durdum, herkesi kucakladım. İnsana insan olduğu için değer verdim. Sadece kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Her zaman fakir-fukaranın, garip-gurebanın yanında oldum, olmaya da devam edeceğim” dedi.



Çiftçinin zamlardan dolayı üretmeyi bıraktığını söyleyen Başkan Çerçioğlu “Biz üreticimizin daha fazla üretmesi için çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Et ve süt üreticilerinin girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için Ege Yem’i kurduk ve çiftçimize piyasaya göre yüzde 20 daha ucuza yem sağlıyoruz. Kurduğumuz süt tanklarıyla süt üreticileri kilogramda 20 kuruş daha fazla kazanıyor. Bu sütleri de Ege Et şubelerinde satıyoruz” ifadelerini kullandı.


İYİ Parti İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu ve Başkan Kaya’nın yanı sıra İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ile il ve ilçe yönetimleriyle birlikte açılışa katılan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı tarafından yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üvey anne dehşeti... Görüntüler yürek sızlattı!
    1. Üvey anne dehşeti... Görüntüler yürek..
    2. İran sınırında karla mücadele çalışması
    3. Yıldırım: ’14 Mart, sağlık..
    4. Gemlik tipi zeytine ciddi destek..
    5. (Özel) Eyüpsultan’da kaza yapan sürücü..
    6. Suriye’de bin 109 yardım çalışanı..
    7. Demirtaş büyükşehir projeleriyle değer..
    8. İstanbul'da eş zamanlı operasyon!
    9. İmplant tedavisi nedir?
    10. ”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde..
    11. GSM şirketleri bilgi vermeden zam..
    12. Zeytin üreticileri bilgilendirildi
    13. İpekyolu’ndaki çocuklar “Aslan” ile..
    14. Göz kapak ameliyatı olurken nelere..
    15. Ebubekir Taşyürek: “Biz hizmet etmek..
    16. Japonya’dan 2020 Olimpiyatları ile..
    17. Fatsa’da halk konseri
    18. Hitler’den emekli maaşı alan 15..
    19. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    21. Tekirdağ için hazırlanan tarımsal..
    22. Elazığ’da hırsızlık ve uyuşturucu..
    23. Japonya’da çocuğa yönelik şiddet ve..
    24. Çöpün önündeki tabut herkesi korkuttu
    25. Taksicilerin gözü Başkan Alinur..
    26. Anadolu Kan Günleri’nde sosyal medya..
    27. Tüp bebekte aşılama nedir? Aşılama..
    28. Uyuma Müslüman kardeşine sahip çık
    29. Murat Aydın kahvehanede ıstakayı eline..
    30. Erzincan’da "Sıfır Atık” semineri
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!