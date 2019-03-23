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Başkan Çerçi’den Cumhuriyetin 100. yılına 100 proje

Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre adayı Dr.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:11
Başkan Çerçi’den Cumhuriyetin 100. yılına 100 proje

Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre adayı Dr. Mehmet Çerçi, şehre vizyon katacak projelerini duyurdu. “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yüz proje” sloganıyla düzenlenen toplantıda konuşan Dr. Mehmet Çerçi iddiasını ortaya koyarak, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.


Yunusemre’nin kurucu Belediye Başkanı sıfatıyla güzel hizmetlere imza atan Dr. Mehmet Çerçi, Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre adayı olarak yeni dönem projelerini kamuoyuna duyurdu. Kültür Sitesi Lale Salonunda “Yüzüncü yıla yüz proje” sloganıyla düzenlenen tanıtım toplantısına TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanvekili Ali Özkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



’Büyük başkan’ tezahüratlarıyla kürsüye çıktı


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende “Yüzüncü yıla yüz proje” sloganıyla hayata geçirilecek projelerin sunumu yapıldı. Tanıtımın ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Gençlik Kolları Üyelerinin sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. Gençlik Kolları Üyeleri Kayahan’ın ‘Bir Aşk Hikâyesi’ şarkısını hep bir ağızdan seslendirirken; ‘Büyük Başkan’ tezahüratlarıyla da salonu inletti.



“Sıfırdan başlayarak bir düzen kurduk”


5 yıl süreyle görev yaptığı mesai arkadaşları ve meclis üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dr. Mehmet Çerçi, “5 yıl önce sıfırdan bir belediye kurduk. Çok çalıştık, gayret gösterdik. İşleyen bir düzen kurduk ve bugünlere geldik. Güzel projeler hayata geçirdiğimize inanıyorum. Tabi hizmetimizi yaparken Gönül Belediyeciliğini esas aldık. Projelerimizle pek çok köklü belediyeye de örnek olduk. Niyetimiz baki kalan şu dünyada hoş bir seda bırakabilmek” diye konuştu.



“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”


Yönetimde olduğu süre içerisinde tamamlayamadıkları, başlayamadıkları projeleri yeni dönemde tamamlayacaklarını kaydeden Dr. Mehmet Çerçi, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” derken sözlerini şöyle tamamladı: “Örnek bir belediyecilik hizmeti ortaya koyduğumuza inanıyorum. Tatil yapmadık, çok çalıştık. Bu konuda bazen de eleştirildim. Ama yapacağımız çok iş vardı. Durmak yok! Yola devam dedik. Milletvekilliği yaptım ama belediyecilik farklı. Daha zor. Beni bu göreve layık gören halkıma teşekkür ediyorum. 5 yıla yine güzel hizmetler sığdıracağız. Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle bu görevi başarıyla yerine getireceğimize inanıyorum. Hükumetimizin ve büyükşehrin desteğiyle ilçemize güzel hizmetler kazandıracağız. Cumhur İttifakı gücümüze güç katıyor.”



31 Mart gecesinin provası yapıldı


Çerçi’nin konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri tanıtıldı. Tanıtımın ardından söz alan AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Murat Baybatur, AK Parti Manisa eski Milletvekili Muzaffer Yurttaş, MHP İl Başkanvekili Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da Dr. Mehmet Çerçi ve ekibini kutlarken; bu toplantının 31 Mart gecesinin provası olduğunu söyledi.



“Yunusemre’den en yüksek oy oranını bekliyoruz”


TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç ise Dr. Mehmet Çerçi ve ekibini kutlayarak düşüncelerini şöyle ifade etti: “Çok sevinçliyim. Manisamızın 240 bin nüfuslu şehrinde, sevgili dostumuz Mehmet Çerçi yeniden aday oldu. Kendisine, meclis üyesi adaylarına başarılar diliyorum. Allah onlara kolaylıklar versin. Sayın Mehmet Çerçi Cumhur İttifakının adayıdır. Burada iki partinin mensupları var. Kendisini AK Partili, MHP’li gören herkes sandığa gidecek, Cumhur İttifakına oy verecektir. Bu seçim yerel bir seçim olmanın ötesinde büyük anlamlar ifade ediyor. Eğer işin içine samimiyet, iyi niyet katılırsa bereket ortaya çıkar. Ayağı geri geri sandığa gidilmez. Yunusemre Belediyesi’nin ayrı bir özelliği var. Benim Babamın memleketi Büyüksümbüller, Yuntdağlıyım. Meclis Başkanlığım döneminde kırsal kalkınma hamlesini başlattım. O zamanın parasıyla 40 milyon lira yatırım yaptık. Bugün Yuntdağı’na geri dönüş başladı. Yapılan projeleri görüyorum, gururlanıyorum. Yunusemre’den en yüksek oy oranını bekliyoruz.”

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:11
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