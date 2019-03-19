0553 313 94 23

Başkan Çerçi Barbaros Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr.

19 Mart 2019 Salı 10:57
Başkan Çerçi Barbaros Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesinde vatandaşla buluştu.


Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçi ve Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları, kahvehaneleri ve işyerlerini dolaşarak vatandaşların taleplerini dinledi.


Barbaros Mahallesinde vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Çerçi, Barbaros Mahallesine hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi konuşmasında, “Yunusemre Belediyesi olarak 87 mahallemize eşit bir şekilde hizmet etmeye çalıştık. Geride kalan 5 yılda belediye olarak büyük hizmetlere imza attık. Bir taraftan vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi sunarken; bir yandan da şehrimizin geleceğinin inşasını ihmal etmedik. Barbaros mahallemizin sesine daima kulak verdik. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Vatandaşımızın taleplerine bundan sonra da cevap vermeye devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sizlerden Cumhur İttifakına destek istiyoruz” diye konuştu.


Başkan Çerçi’ye AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, meclis üyesi adayları ve Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürbüz: "Terör örgütleri küreselleşmekte"
    1. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    2. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    3. "Doğrudan şampiyonaya gitmeyi..
    4. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    5. HRÜ’de Çanakkale geçilmez programı..
    6. Yarım asırda tırmandığı merdivenlerden..
    7. Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
    8. Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci..
    9. ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro..
    10. Yalova’da çeşmelere zarar verdiler
    11. TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilciliğine..
    12. Atatürk Havalimanı’nda midesinde 1..
    13. Kızıltan: “Doğu Akdeniz ve..
    14. Ergani’de 6 hırsız tutuklandı
    15. Yüksek gerilim hattına değerek ağır..
    16. Başkan Alıcık; “Nazillimiz için..
    17. Görgü tanığı, Hollanda saldırısını..
    18. Pınarbaşı’dan Ak Parti Birecik Adayına..
    19. (Özel) Bakkal cipsi ateşe verdi:..
    20. Başkent’in turist fabrikası..
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti