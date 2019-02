Başkan Çelik’ten yoğun hafta sonu mesaisi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz hafta sonu mahalle ziyaretlerini yoğun bir şekilde sürdürdü. 10 mahalleyi ziyaret eden Başkan Çelik, gittiği her mahallede büyük bir ilgiyle karşılandı.

Seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz hafta sonu 10 mahalleyi ziyareti etti. Gittiği her mahallede büyük bir coşku ve ilgiyle karşılanan Başkan Çelik, vatandaşlara Şehzadeler Belediyesinin 5 yıllık süre içerisinde yaptığı hizmetleri anlattı. Yapılan ziyaretler esnasında Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet emin Çipiloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve çok sayıda partili eşlik etti.

Başkan Çelik ziyaretler kapsamında Tepecik, Tilkisüleymaniye, Kale, Sancaklıuzunçınar, Tekeliler, Sarıalan, Kırançiftlik, Çamköy, Şirinköy ve Yukarıçobanisa Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakının 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "31 Mart’ta önemli bir yerel seçim atlatacağız. Bu seçimlerde siz değerli hemşerilerimizden Büyükşehir Belediyesinde Başkanımız Cengiz Ergün’e Şehzadeler ilçemizde de Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e desteklerinizi bekliyoruz. Gittiğimiz her yerde halkımızın teveccühü bizlere Cumhur İttifakının büyük bir başarı elde edeceğini görüyoruz. 1 Nisan’dan sonra inşallah Büyükşehir ve Şehzadeler el ele vererek şehrimize çok daha güzel hizmetleri birlikte kazandıracaklar” dedi.

“1 Nisan’da hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Cumhur İttifakı olarak gittikleri her mahallede vatandaşların büyük bir teveccühü ile karşılaştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkanvekili Ömer Faruk Çelik şunları söyledi: “İlçemizde zorlu bir kuruluş aşamasının ardından şehrimize çok güzel ve kalıcı eserler kazandırdık. 67 mahallemizin tamamına eşit hizmetler götürdük. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu zamana kadar her zaman halkımızın içinde olduk. Bu nedenle bugün karşınıza alnımız açık başımız dik bir şekilde rahatlıkla gelebiliyoruz. Belediye işlerini yaparken dürüstçe çalıştık. Kendi şahsi işimizde gösterdiğimiz hassasiyetini daha fazlasının göstererek, kamunun kaynaklarını kılı kırk yararak hizmet etmek için çaba sarf ettik. Şehrimizde yaşayan 17 bin vatandaşımıza eşit hizmetler götürdük. Bugün de bunun rahatlığı içerisinde halkımızın karşısındayız. Bu seçimlerde ülkemizin menfaati ve birlikteliği adına kurulmuş olan Cumhur İttifakının adayıyız. Ancak bugün bize sadece MHP ve AK Parti’ye gönül veren vatandaşlarımız değil, değişik siyasi partilere gönül verenlerde, hizmetlerimiz ve herkesi kucaklamamız sebebiyle bize desteklerini çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Yaptığımız ziyaretlerimizde görüyoruz ki gittiğimiz her yerde büyük bir teveccüh var, bu da bizi memnun ediyor. Aynı zamanda da bizim sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu da bize bir kez daha hatırlatıyor. İnşallah 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında Cumhur İttifakı olarak büyükşehirde adayımız Cengiz Ergün ile büyük bir farkla kazanacağız. Yine Şehzadeler’in sokakları, hemşehrilerimizin teveccühleri de gösteriyor ki Şehzadeler’de de 31 Mart akşamında çok büyük bir başarıya hep birlikte imza atacağız ve 1 Nisan’da hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz yine aynı anlayışla herkesi severek ve kucaklayarak kimseyi incitmeden ve kırmadan yolumuza devam edeceğiz.”