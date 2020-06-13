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Spor

Başkan Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek isimlerden Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın geleceğiyle ilgili olarak resmi açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 05:52:00 -
Başkan Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımda durumu merak edilen üç isimle ilgili konuştu. TRT Spor'da canlı yayına katılan Ahmet Nur Çebi "Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile görüştük; 'Düşünün, taşının, ekonominin durumu da ortada' dedik. Kalmalarını istiyoruz. Cevabı Temmuz ayında lig bitince almak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"Atiba kalacak"

Ahmet Nur Çebi, Atiba Hutchinson'la ilgili de "Atiba'nın kalmasını istiyorum, Sergen Yalçın da istiyor. Atiba 1 yıl oynamak istiyor ve onunla anlaşmak kolay olur. 1 sene oynadıktan sonra 1 sene daha isteyebilir, futbolu seviyor. Atiba hiç bırakmayacak gibi geliyor bana, kendine çok iyi bakıyor." diye konuştu.

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