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Spor Başkan Çebi ve Sergen Yalçın kötü gidişatı konuştu
Spor

Başkan Çebi ve Sergen Yalçın kötü gidişatı konuştu

Gençlerbirliği maçı sonrası, “Her şeyin sorumlusu ben değilim. Bazı şeyleri TV’den öğreniyorum” diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yönetim arasındaki ipler iyice gerildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 13:07:00 -
Başkan Çebi ve Sergen Yalçın kötü gidişatı konuştu

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, Süper Lig’de geçen hafta Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybettikleri maçın ardından sert açıklamalarda bulunmuştu. Yalçın, “Ben birçok şeyi TV’den öğreniyorum. Bu da beni üzüyor. Sanki her şeyi ben yapıyormuş gibi hava oluşturuluyor. Her şeyin sorumlusu ben değilim” diyerek yönetimi hedef almıştı. Bu mücadelenin ardından transfer döneminin ikinci bir golcü alınmadan kapatılması sonrasında taraflar arasında fikir ayrılıklarının daha da arttığı ortaya çıktı.

İlk olarak takımdaki yabancı futbolcuların fazla olması sebebiyle listeyi 14’e indirebilmek için Tyler Boyd’un lisansını donduran yönetimin, bu kararı teknik direktör Sergen Yalçın’ın, ‘Boyd kadroda tutulmalı’ raporuna rağmen aldığı belirtildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ, dünkü idmanı izledi.

Kahvaltıda buluştular

Fanatik'te yer alan habere göre takıma Sergen Yalçın’ın ekibinde gelen ancak yeni sezonda Aytemiz Alanyaspor’un başına geçen Çağdaş Atan’ın boşluğunu doldurmak için çalışma başlatan idarecilerin, bu konudaki ısrarcı tutumuna da Kartal’ın hocası tarafından soğuk bakıldığı belirtildi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Başkan Ahmet Nur Çebi’yle kahvaltıda biraraya gelen teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımın durumu ve planlarıyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunduğu ve “Takımın 3 haftaya ihtiyacı var. Milli arayı çok iyi değerlendiriyoruz” dediği öğrenildi.

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