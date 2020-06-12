Başkan Çebi duyurdu! Bugün itibariyle resmen başladı

Beşiktaş'ta koronavirüs nedeniyle ertelenen yardım "Bırakmam seni" adlı bağış kampanyası başladı. Ahmet Nur Çebi kampanya tanıtımında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin destek kampanyasıyla ilgili açıklamaları;

"Bu kampanya, Beşiktaş taraftarının isteğiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Her bir kuruş yerinde harcanacak."

"Beşiktaş taraftarının maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Bağışın miktarından çok katılım sayısının yüksek olması bizim için önemli."

"Bağışlar Beşiktaş'ı yukarıya çekecek"

"Hedefimiz uzun süreli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. Beşiktaş'a yapılacak bağışlar ve manevi destek, Beşiktaş'ı yukarı taşıyacak."

"Bu kampanya ile Beşiktaş'ın geleceğini kurmaya çalışacağız."

"Hedef 15-20 milyon taraftarımızdan en az 1 SMS"

"15-20 milyon Beşiktaş taraftarının bulunduğunu düşünüyorum. Hedefimiz 15-20 milyon taraftarımızın en azından 1 kez SMS atması. Taraftarımızın destek vereceğini düşünüyorum."

"Yönetim kurulundan memnunum"

"Yönetim kurulumuzdan çok memnunum. Arkadaşlarımla omuz omuza beraber yürüyeceğiz."

"Beşiktaş kötü idareleri ve boşa harcanan paraları unutmayacak"

"Beşiktaş kötü idareleri ve boşa harcanan paraları unutmayacak. Bunu unutturmamak benim görevim."

"Bu kampanya ile öze dönüşte kullanacağımız her kuruşu, UEFA'ya hesap vermeyen bir kulüp olmak için harcayacağız...Bankalarla yaptığımız görüşmelerde bağış kampanyasının tüm gelirinin kulübe aktarılacağını temin ettik...Hedeflediğimiz rakamı 10 gün içerisinde tamamlayacağımızı düşünüyorum."

"Futbolcularla maçlar bitince konuşacağız"

"Futbolcularımız kalan 8 maçı kazanmak için çalışacaklarını, kafalarının karışmasını istemediklerini söylediler. Transferi sonra konuşacağız."