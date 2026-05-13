Başkan Canpolat'tan Haliliye'ye kalıcı bir eser daha: Modern spor tesisi

Haliliye’de gençlere ve spora yönelik önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Haliliye Belediyesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması adına yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde yürütülen proje kapsamında; amatör standartlara uygun sentetik futbol sahası, basketbol sahası, seyirci tribünü, giyinme ve soyunma odaları, idari bina, otopark ve güvenlik kulübesi yer alacak. Özellikle gençlerin sporla iç içe büyümesini hedefleyen tesis, ilçede birçok yerel ve bölgesel müsabakaya da ev sahipliği yapacak. Dağeteği Mahallesi’nde temeli atılan projede çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak tesisin hizmete sunulması planlanıyor.



Başkan Mehmet Canpolat, 2026 yılının Haliliye açısından hem açılışların hem de yeni projelerin yılı olacağını belirterek, ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti. Canpolat, yapılacak tesisin amatör spor müsabakalarının standartlarına uygun şekilde projelendirildiğini vurgulayarak, spor altyapısını güçlendirecek yatırımların süreceğini söyledi.

Modern yapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çeken Amatör Spor Kulüpleri Tesisi’nin, Haliliye’de spor kültürünün gelişmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.