Başkan Çağırıcı: Bayramı güzelleştiren şey çocukların gülen yüzüdür

Bağcılar’da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen programa anne ve babalar çocuklarıyla birlikte geldi. En güzel elbiselerini giyen ve süslenen çocuklar kendi aralarında oyunlar oynayarak zaman geçirdi. Çocukların çevreye mutluluk saçan gülüşleri ve sesleri Halk Sarayı’nı adeta cennet bahçesine çevirdi.

“Komşularımızı, hastalarımızı ziyareti ihmal etmeyeceğiz”

Açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar ailesi olarak kurban bayramına kavuşmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramlar kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın en güzel yaşandığı günlerden birisidir. Ayrıca bayramda başta komşularımız olmak üzere hastalarımızı ve büyüklerimizi ziyareti ihmal etmeyeceğiz. Onların bu bayramı güzel yaşamalarına inşallah Rabbim bizleri de vesile kılacak” dedi.





AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise yaptığı konuşmada “Bizi Kurban Bayramı’na kavuşturan Rabbime hamdü senalar olsun. Bağcılar’ın bir özelliği bir farkı olarak gerçekleştirdiğimiz bu bayramlaşma hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğine de vesile oluyor. Bu güzel tabloyu oluşturan konuklarımıza teşekkür ediyor hepinizin bayramını tebrik ediyorum ” dedi. Programda söz alan BBP İlçe Başkanı Hayrullah Çalışır ve Hürriyet Mahallesi muhtarı Hayati Çakıcı da vatandaşların bayramını kutladı.

“Çocuklar hep birlikte el açıp dua etti”

Katılımcılara ikram edilen yemeğin ardından yapılan duaya çocuklar da el açıp “Amin” diyerek eşlik etti. Etkinliğin sonunda yöneticisinden memuruna, vatandaşından siyasetçisine kadar bütün katılımcılar birbirine tek tek sarılıp bayramlaştı. Başkan Çağırıcı, kendisiyle bayramlaşan çocuklarla hatıra fotoğrafı da çekildi. “Bayramları güzelleştiren şey çocukların gülen yüzüdür” diyen Çağırıcı, çocuklara hediye olarak oyuncak dağıttı.

Bayramlaşma törenine siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.