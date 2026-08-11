Başkan Büyükkılıç'tan ulaşımda dev atılım: Şehri şantiyeye çevirdi

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ulaşım vizyonu doğrultusunda son bir ayda kentin dört bir yanında eş zamanlı yürütülen projelerle dikkat çekti. Merkezden kırsala uzanan yol yatırımları, yeni ulaşım koridorları, katlı kavşaklar ve altyapı çalışmalarıyla şehir adeta büyük bir şantiyeye dönüşürken, ulaşımda konfor, güvenlik ve kapasiteyi artıracak projeler aralıksız devam ediyor.

Vizyon Projelerde Geri Sayım: Kartal ve DSİ Katlı Kavşakları

Son dönemin en önemli ulaşım yatırımlarının başında gelen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar yoğun tempoyla sürüyor. Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası koordinasyonunda yürütülen proje, tamamlandığında Kayseri'nin en önemli ulaşım düğüm noktalarından biri olacak.

Başkan Büyükkılıç, hem saha incelemeleri yaptı hem de şantiye ofisinde elektromekanik sürece ilişkin teknik sunum aldı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Büyükkılıç, "Kayseri'nin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz" mesajını verdi.

Kent trafiğini rahatlatacak bir diğer önemli yatırım olan DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi'nde de sona yaklaşıldı. Batı yönü daha önce hizmete alınan projede doğu bölümünün de kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlayacak.

200 Milyon TL'lik Stratejik Ulaşım Hamlesi

Başkan Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği projeler arasında Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi üzerinden Çevre Yolu'na bağlayacak yeni ulaşım aksı da öne çıkıyor.

Yaklaşık 200 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, tamamlandığında şehir içi ulaşıma yeni bir nefes kazandıracak, alternatif güzergâh oluşturarak trafik yoğunluğunu azaltacak.

Asfalt Seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, yalnızca büyük ulaşım projelerinde değil, şehir genelindeki yol yatırımlarında da önemli çalışmalara imza attı.

Argıncık Mahallesi 6316 Cadde'de 25 milyon TL yatırımla yol genişletme, altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. İki kilometrelik güzergahta 7 bin ton asfalt serilirken, üç yeni kavşak ve çevre düzenlemeleri de hayata geçiriliyor.

Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde 35 milyon TL'lik asfalt yenileme çalışmaları sürerken, İncesu ilçesi Süksün Mahallesi Terziköy mevkiinde 10,5 milyon TL'lik sıcak asfalt yatırımı devam ediyor.

İncesu Tahirinli Mahallesi ile Ankara yolu bağlantısını sağlayan 6,3 kilometrelik güzergâhta ise yaklaşık 48 milyon TL'lik yatırım tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alternatif Yollarla Ulaşım Rahatlıyor

Başkan Büyükkılıç döneminde hayata geçirilen alternatif ulaşım projeleri de kent trafiğine önemli katkılar sunuyor. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı sayesinde Belsin, Erkilet, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Terminal arasındaki ulaşım yaklaşık 2,5 kilometre kısalırken, seyahat süresi yüzde 30 azaldı. Böylece sürücüler hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmeye başladı.

Erciyes'e ulaşımı güçlendirecek Hacılar-Hisarcık Kavşağı ile Develi istikametini birbirine bağlayacak 8,2 kilometrelik alternatif yol projesinde de çalışmalar hızla devam ediyor.

Öte yandan Şehit Komandolar Caddesi'nde yürütülen kavşak düzenleme, sinyalizasyon ve çevre düzenleme çalışmaları da kent içi ulaşım güvenliğini artıracak yatırımlar arasında yer alıyor.

Afetlere Dayanıklı Ulaşım Altyapısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında olası afet senaryolarına yönelik alternatif ulaşım güzergâhlarını da planlıyor. Kritik tesislerin envanterinin oluşturulması, alternatif ulaşım ağlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Raylı Sistemler 7 Gün 24 Saat Takip Ediliyor

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş.'yi ziyaret ederek dört raylı sistem hattının yönetildiği Ulaşım Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kent genelindeki raylı sistem işletmesinin 7 gün 24 saat esasına göre koordine edildiği merkezde yürütülen çalışmaları değerlendiren Büyükkılıç, akıllı şehircilik uygulamalarının ulaşım yönetimindeki önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç: "Ulaşımda Yatırım Seferberliğimiz Sürecek"

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin büyüyen ihtiyaçlarına uygun, güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmak için yatırımların aralıksız devam ettiğini belirterek, merkez ve kırsal ayrımı gözetmeden şehrin her noktasında ulaşım kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.

Son bir ay içerisinde devam eden ve tamamlanan projeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım alanındaki yatırım ivmesini bir kez daha ortaya koyarken, kentin geleceğine yön verecek vizyon projeler de adım adım hayata geçirilmeye devam ediyor.