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Başkan Büyükkılıç, Nevşehir’de Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:33
Başkan Büyükkılıç, Nevşehir’de Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir’de düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’na katıldı. Toplantıya AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de iştirak etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’na katılmak üzere Nevşehir’e gitti. Başkan Büyükkılıç, toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile de bir araya gelerek sıcak ve samimi bir görüşme gerçekleştirdi.


AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projeleri de tanıtıldı. Bu projelerden birisi olan ve tüm Türkiye’de örnek gösterilen Kayseri’nin bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS hakkında katılan belediye başkanlarına bilgiler verildi. 2011 yılında devreye alınan ve şehrin 51 noktasında istasyonu bulunan KAYBİS, bölgedeki belediye başkanlarınca ilgiyle takip edildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:33
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