Başkan Bulut’un Basın Bayramı kutlaması

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 2 4 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Basının vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

Başkan Bulut, Basının halkın aydınlatılmasında büyük bir görevi olduğunu belirterek, “Tarihi, dini, sosyal, kültürel, değerleri olan Kilis’imizin,bu değerlerini daha da güçlendirerek, nesilden nesile aktarılması hususunda özverili çalışmaları ve yaptıkları ilkeli haberleri ile devletimizin sunmuş olduğu imkanlarla vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi, daha yüksek yaşam standartlarına kavuşabilmesi için yaptığımız çalışmalarımızın halkımıza duyurulması ve onların sorunlarını da bizlere ileterek vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görev ve sorumluluğu da üstlenen yerel basınımızın tüm çalışanları, Kilis’imizin gelişmesine büyük katkılar sunmaktadırlar.Yerel ve Ulusal Basınımızın yapmış oldukları çalışmalar bizler ve vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle ve takdirle izlenmekte olup, büyük özveri ve fedakârlıkla yürüttükleri görevlerini bundan sonra da aynı anlayışla yerine getireceklerine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümü ile Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sağlık, mutluluk ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.