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Aktüel

Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 181. yıl dönümünü kutladı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Jandarma Teşkilatının 181.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:44:30 -
Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 181. yıl dönümünü kutladı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Başkanr Bozkurt, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan’ı makamında ziyaret ederek teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Bozkurt, ziyarette, İlhan’ın nezdinde tüm Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak “181 yıldır ulusuna ve ülkesine fedakârca ve kahramanca hizmet eden, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu olan Jandarma Teşkilatımızın 181. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.


İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan da Başkan Kadir Bozkurt’un gerçekleştirdiği nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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