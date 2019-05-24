Başkan Böcek Milli sporcu Alperen Menç’i ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 16 yaşında milli takıma girerek Türkiye’nin en genç downsendromlu milli sporcusu olan Alperen Menç ve ailesini ağırladı.

2020’nin Nisan ayında 100 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenecek Down Sendromlular Spor Oyunları’nda yüzme dalında Türkiye’yi temsil edecek olan Alperen Menç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarette Alperen’e, anne Gülşen Menç, baba Ferhat Menç ve antrenör Sema Karayılanoğlu da eşlik etti.

“Alperen’in yanında olacağız"

Alperen’in spor hayatı ve sportif başarıları hakkında Başkan Böcek’e bilgi veren baba Ferhat Menç, Alperen’in en büyük arzusunun Antalya adına yarışmak olduğunu dile getirdi ve Başkan Böcek’ten bu noktada destek istedi.

Başkan Böcek de Alperen’in son derece başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, “Yüzme branşında 26 Türkiye birinciliği ve 43 madalyasıyla göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Alperen’in çok daha önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Alperen’in engel tanımayan başarılı bir sporcu olması ise takdir edilecek bir durum. Sporu ve sporcuyu destekleyen çalışmalara imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Alperen için de yapabileceğimiz ne varsa araştırıp, onun yanında olmaya gayret göstereceğiz” dedi.