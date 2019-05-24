0553 313 94 23

Başkan Böcek Milli sporcu Alperen Menç’i ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 16 yaşında milli takıma girerek Türkiye’nin en genç downsendromlu milli sporcusu olan Alperen Menç ve ailesini ağırladı.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
Başkan Böcek Milli sporcu Alperen Menç’i ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 16 yaşında milli takıma girerek Türkiye’nin en genç downsendromlu milli sporcusu olan Alperen Menç ve ailesini ağırladı.


2020’nin Nisan ayında 100 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenecek Down Sendromlular Spor Oyunları’nda yüzme dalında Türkiye’yi temsil edecek olan Alperen Menç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarette Alperen’e, anne Gülşen Menç, baba Ferhat Menç ve antrenör Sema Karayılanoğlu da eşlik etti.


“Alperen’in yanında olacağız"


Alperen’in spor hayatı ve sportif başarıları hakkında Başkan Böcek’e bilgi veren baba Ferhat Menç, Alperen’in en büyük arzusunun Antalya adına yarışmak olduğunu dile getirdi ve Başkan Böcek’ten bu noktada destek istedi.


Başkan Böcek de Alperen’in son derece başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, “Yüzme branşında 26 Türkiye birinciliği ve 43 madalyasıyla göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Alperen’in çok daha önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Alperen’in engel tanımayan başarılı bir sporcu olması ise takdir edilecek bir durum. Sporu ve sporcuyu destekleyen çalışmalara imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Alperen için de yapabileceğimiz ne varsa araştırıp, onun yanında olmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Burada görecekleri eşyalar Üstadın iklimini göstermek bakımından önemli"
    1. "Burada görecekleri eşyalar Üstadın..
    2. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    3. Bakan Kasapoğlu: “Sporun birleştirici..
    4. Karısını öldürmeye teşebbüs eden..
    5. Çocuk gözüyle "Bulgar zulmü"
    6. Anadolu Isuzu’dan kamyon ihracatına..
    7. Sutopunda final heyecanı başlıyor
    8. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Bu..
    9. Nostalji bahçelerine çocukları gibi..
    10. Yabancı turist Bodrum’dan vazgeçmiyor
    11. İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    12. Fırtınada çatısı komşusunun çatısına..
    13. SpaceX internet uydularını uzaya..
    14. Neredeyse herkes yeni çıkan..
    15. Göztepe bu sefer de başarmak istiyor
    16. Esenyurt Belediye binasında bıçaklı..
    17. Engelli öğrencilerin çalışmaları ‘Yıl..
    18. Nef'in sponsor olduğu üç takım da..
    19. "Türk edebiyatının üstadı: Necip Fazıl..
    20. Hilmi Güler: “Ordu akıllı ve dijital..
    21. İntihar olayında gözaltı sayısı 5’e..
    22. Lalaşahin’de ramazan bereketi
    23. Adalet Bakanı Gül, Ulucanlar’da
    24. Biga’da zabıtadan toplu taşıma..
    25. Edirnespor genel kurulu tamamlandı
    26. Teknosa'dan bayram öncesi "Tupturuncu..
    27. Tevfik Göksu’dan İmamoğlu’na yanıt
    28. "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına..
    29. Şaphane’de kadınların ilçe ekonomisine..
    30. Hollanda’nın AP seçimlerinde resmi..
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti