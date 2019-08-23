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Başkan Bıyık’tan sinema gecelerine davet var

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bütün bölge halkını Darıca sahilde düzenlenecek olan Sinema Gecelerine davet etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:21
Başkan Bıyık’tan sinema gecelerine davet var

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bütün bölge halkını Darıca sahilde düzenlenecek olan Sinema Gecelerine davet etti.



Darıca sahilde düzenlenecek olan Sinema Geceleri başlıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tüm hemşehrilerini Darıca sahiline davet etti. Bıyık, “Darıca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Darıca sahilde düzenleyeceğimiz Sinema Gecelerinde 23 Ağustos Cuma akşamı saat 21:00’da Vizontele, 24 Ağustos’ta Tosun Paşa, 25 Ağustos’ta Süt Kardeşler, 26 Ağustos’ta Dağ 2 ve 27 Ağustos’ta Neşeli Günler isimli sinemalar ile Türk sinemasının en güzel örneklerini ilçe halkımızın bir kez daha beğenisine sunacağız. Bu güzel yaz akşamlarında tüm bölge halkımızı sahilimizde ailece izleyebileceğimiz Türk sinemasının bu başyapıtlarını izlemeye davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:21
  1. sanat
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