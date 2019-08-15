Başkan Birol Şahin Kaynaşlı’nın geleceğini hazırlıyor

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, göreve geldikten sonra belediyenin borçlarını temizlemek için tasarruf tedbirleri uygularken ilçenin gelişmesi içinde yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor.

31 Martta yapılan yerel seçimlerin ardından Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı’nın gelişmesi ve güzelleşmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Belediyenin borçları ödeyebilmek için tasarruf tedbirlerini hayata geçiren Şahin, bir taraftan da yaptığı çalışmalarla Kaynaşlı’ya yeni bir yüz kazandırmaya çalışıyor. Mahalle aralarına yaptığı parklarla Kaynaşlı’da sosyal hayatı canlandıran Birol Şahin, parkların yapımına devam edeceğini belirtirken, Kaynaşlı’yı bölgenin en güzel ilçesi yapmak için hazırladığı projelerini de anlattı.

“Dolu dolu 4 ay geçirdik”

4 Ay dolu dolu geçti. İnşallah bundan sonraki aylarımızda böyle geçecek. Ramazan Bayramına bir park yetiştirmiştik. Kurban Bayramına da bu parkı yetiştirmiş olduk. Bir kere bunların devamı gelecek. Yılbaşına kadar 3 park daha yapacağız. Kaynaşlımızda TOKİ İnşaatları devam ediyor. Belediyemiz imkanlarıyla köprü inşaatlarını yapıyoruz. Kilitli parke taşı döşememiz devam ediyor. Yine Mahallelerimizde kilitli parke taşı döşemelerimiz devam edecek. Asfalt çalışmalarına başladık. Önümüzdeki günlerde asfalt çalışmalarımız da devam edecek. Kurban bayramının ardından D-100 üzerinde çalıpşma yapacağız. D-100 üzerindeki kavşak ve orta refüjleri ağaçlandıracağız, peysaj çalışması yapacağız ve ışıklandıracağız. D-100 üzerinde çok güzel bir görünüme kavuşacak. Sonrasında çocuk parklarına komple gireceğiz. Çocuk parklarını elden geçireceğiz. Modern, güzel çocuk parkları meydana getireceğiz” dedi.

2019 Kaynaşlı’nın yılı olacak

Birol Şahin hayata geçirmek için uğraştığı projelerine de değinerek; “Kaynaşlımız için kapalı bir Pazar yeri çalışmamız var. Önümüzdeki yılın hemen başında bir aile parkı düşünüyoruz Belediye binamızın hemen yanındaki alanda aile parkı yapmak için çalışmalarımız var. Yine önümüzdeki yıl için Kalıcı Konutlar bölgesine bir kent park düşüncemiz var. En büyük hedeflerimizden birisi de Kaynaşlı’ya bir fakülte getirmek. Şu anda hazine arazisi 65 dönüm bir yerimiz var. Bu arazi üzerinde bir çalışma yapacağız. Düzce Üniversitesi rektörlüğümüzle görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda da yatırımcı arıyoruz. Birkaç kişiyle görüştük olumlu geçti. Görüşmelerimize devam edeceğiz. Kaynaşlı bizim dönemimizde inşallah bir fakülteye kavuşacak. Kaynaşlı aslında coğrafi konum olarak gelişmeye en müsait ilçe. Ancak şimdiye kadar gelen arkadaşlarımız Kaynaşlı’nın gelişmesinde, büyümesinde görsel olarak pek fazla bir şey yapmamışlar. Ancak bizim yapacağımız çok fazla işimiz var. Arkamızda halkımızın gücü var. Halkımızda çalışmamızdan memnun. Turizmle ilgili çalışmalarımızda olacak. Gırgır çayırı mesire alanımız var. Gırgır çayırı mesire alanımızda da önümüzdeki sene çok kapsamlı bir proje düşünüyoruz. Yani Kaynaşlı için getirisi çok olacak. Turist gelecek. Büyük bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Trabzonspor ile görüşmelerimiz devam ediyor. Trabzonspor’a da burada birkaç tane yer önerdik. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Trabzonspor Başkan Yardımcısı ile bir görüşmemiz oldu. Bayramdan sonra gelecekler. Bizim onlara teklif ettiğimiz yerler üzerinde bir çalışma yapılacak. Trabzonspor’un da bölgede tesis yapmasına çalışıyoruz. Yine Kaynaşlı Belediyespor’u belediye bünyesine kattık. Peşinatlarını bayramdan önce ödedik. Kaynaşlıspor’u da kurumsal bir yapıya kavuşturmak için ve altyapıya önem veren bir takım haline getirmek istiyoruz. Hedeflerimizin en büyüğü Kaynaşlı’yı bölgenin en güzel ilçesi yapmaktı. 5 Yılın sona geldiğimiz zaman Kaynaşlı fakültesine kavuşmuş, modern kapalı Pazaryeri, spor kompleksleri, parkları bahçeleri, kent parkları, mesire alanları, çocuk oyun alanları, asfaltları, kilit parke taşları, caddeleri, sokaklarıyla beraber 5 yılın sonunda örnek bir ilçe olması için çalışıyoruz. Kaynaşlı 5 yılın sonunda sadece Düzce’nin değil, sadece Bolu’nun değil bölgenin en güzel ilçesi olması yolunda çok iddialıyız. Bunun içinde gece gündüz demeden mesai mefunu gözetmeden sürekli sahadayız, arazideyiz. Ankara2ya, İstanbul’a değişik yerlere sürekli gidip geliyoruz. Devamlı projeler hazırlıyoruz. İki tane Avrupa Birliği hibe projesi var. Onlar üzerinde çalışmalarımız deva ediyor. Yine 2 tane alt geçit projemiz var onlar üzerinde çalışmalarımız deva ediyor. Boş durmuyoruz. Zaman bize yetmiyor. Bazen Cumartesi, Pazar’ın gelmesini istemiyorum.Resmi kurumlarla olan görüşmelerimiz kesintiye uğramasın diye. Ama biz mesai saatleri dışında da çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli ekiplerimizin başında sahadayız, işimizi sıkı takip ediyoruz” dedi.

Prefabrikler için son gün 30 Nisan 2020

Kaynaşlı’da atıl olan, boş duran, gereksiz görüntü oluşturan 100’e yakın prefabrik binayı yıktık. Prefabrik işyerleriyle alakalı olarak ta belediye meclisimizde 2 ay önce oy birliğiyle kararı aldık ve tebligatlarını gönderdik. Kaynaşlı’nın şehir olmasını istiyorsanız, Kaynaşlı’nın büyümesini istiyorsanız, ekonomik olarak kazanmak istiyorsanız, Kaynaşlı’nın gelişmesini istiyorsanız profabrikler ömrünü tamamlamış, aradan 20 yıl geçmiş. Bundan sonra Kaynaşlımız şaha kalkmalı, büyümeli ve gelişmeli. Bunun içinde prefabrik işyerleri kaldırımlı. Biz esnafımıza 30 Nisan 2020 tarihine kadar süre verdik. Herkes bu tarihe kadar tedbirini alsın bizde esnafımıza prefabrik işyerlerini kaldırmada altyapısında destek verelim, Yani bizim esnafayapmamız gereken ne varsa yapacağız. Kumunu, çakılını, dolgu malzemesini verme gibi kaldırma işlemleri gibi konularda yardımcı olabiliriz. İstiyoruz ki esnafımızda bizlere yardımcı olsun. Elele verelim Kaynaşlı’yı modern, yaşanabilir, çağdaş bir kent yapalım. Hedefimiz bu. Esnafımızın da bize destek vereceğine inanıyoruz. Bizim buradakş amacımız esnafımızın işlerini canlandırmak, şu an beş liralık iş yapıyorsa prefabrik işyerleri kaldırılınca 20 liralık iş yapacaktır. Kaynaşlı’da 2 park yaptık, esnafımızın işleri bir anda canlandı, hareketlendi. Esnafımızın işleri kadar, Kaynaşlı’da ekonomide canlandı. Hareket geldi. Çevreden, köylerimizden bir çok insan bu parklarda dinleniyor, hele akşamları daha da canlanıyor. İnsanlarımız gece 02.00’ye -03.00’e kadar oturuyor” dedi.

“Borçlarımızı da ödüyoruz, projelerimizi de yapıyoruz”

Birol Şahin, belediyenin borçlarına rağmen hem borç ödeyip hem projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “ borçlar yan gelip yatmak için bahane olamaz” dedi. Birol Şahin; “Borçlara rağmen “Biz 8 Nisan 2019 tarihinde Kaynaşlı Belediyesi’ni eski parayla 45 Trilyon lira ile devir aldık. Bugüne kadar geçmişe dönük 3 milyon lira borç ödedik. 4 ayda ödediğimiz borç bu. Bazıları şaşırıyor tabi bu kadar borç varken nasıl projeler yapılıyor diye. Gelirlerimiz arttı, giderlerimiz azaldı. Kaynaşlı’da her kuruşun hesabını yapıyoruz. Parayı çarçur etmiyoruz, tamamını halka hizmet olarak döndürüyoruz. Borçlu olmak demek yan gelip yatmak anlamına gelmez. Şu anda ilçeler arasında en borçlu belediye Kaynaşlı belediyesi. Bütün bunlara rağmen 4 aylık süre zarfında Allah2ta yardım ediyor, para geliyor, işimiz bereketleniyor ve 4 ayda yaptığımız çalışmalarda halkımızı hayrete düşürüyor. Borçlu olmak demek hizmet yapmayacağız anlamına gelmiyor. İşi bilen birisiysen, nerden malzeme alınacağını biliyorsan, işi ucuza getirebiliyorsan hizmet yapılabiliyor. Şu anda kadar müteahhitlere iş vermedik. Tamamen işleri kendimiz yapıyoruz. Malzemeyi kendimiz alıyoruz. İşimizi kendimiz yapıyoruz. Malzemeyi kaliteli ve ucuza almaya çalışıyoruz. Bunları yapınca da işlerimizi ucuza getiriyoruz. Yani borç hizmet yapmamak için bahane olmuyor” dedi.