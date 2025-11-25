Başkan Bilal Uludağ: Öğretmenlerimiz bu milletin aklı vicdanı ve ışığıdır

Bir otelde gerçekleştirilen programa; Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan, okul idarecileri ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

Programda ilk konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek “Özellikle bu organizasyona ev sahipliği yapan ve her yıl olduğu gibi yine bu yıl da bizleri bu sofrada buluşturan Sarıçam Belediye Başkanı Sayın Bilal Uludağ’a teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ise konuşmasında öğretmenlerin toplumun her döneminde saygıyı hak ettiğini belirterek, öğretmenlik mesleğinin yol gösterici bir meşale olduğuna dikkat çekti.

Ardından söz alan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, kendi öğretmenlik geçmişinden bahsederek “Bugün bize ne öğrettilerse, bizi kim yetiştirdi ise hepsi öğretmenlerimizin eseridir. Sabah uyandığımda ilk işim ilk öğretmenimin öğretmenler gününü kutlamak oldu” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçedeki okul idarecileri ve öğretmenlerle sürekli iletişim hâlinde olduklarını belirten Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, öğretmenlik mesleğinin bir milletin aklı, vicdanı ve geleceğinin teminatı olduğunu söyledi.

BAŞKAN ULUDAĞ “ÖĞRETMENLER BU MİLLETİN GÖZBEBEĞİ VE GELECEĞİNİN TEMİNATIDIR”

Öğretmenliğin tarihsel, kültürel ve bilimsel misyonuna dikkat çeken Başkan Uludağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi “Cehalete karşı siper olan, geleceğimize ışık tutan ilim irfan ordusuyla bir arada olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Öğretmenler; Türk-İslam medeniyetine yön veren Hoca Ahmet Yesevi’dir, Fatih’e İstanbul’u aldıran Akşemseddin’dir, cesaretin timsali Şehit Aybüke Yalçın’dır. Önce vatanı kurtaran, sonra devletimizi kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ise başöğretmenimizdir. Bu nedenle öğretmenlerimizin hakkı ödenemez, değerlerine paha biçilemez. Sizler bu milletin aklı, vicdanı ve geleceğinin teminatısınız. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit olan öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum” dedi.

Program, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın tüm okullara duvar saati hediyesi, öğretmenlerden oluşan orkestranın müzik dinletisi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.