  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Beyoğlu, video konferansla belediyenin hizmetlerini anlattı

Diyarbakır Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını değerlendirme toplantısına katılarak belediyenin hizmetlerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:26:26 -
Başkan Beyoğlu, video konferansla belediyenin hizmetlerini anlattı

Diyarbakır Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını değerlendirme toplantısına katılarak belediyenin hizmetlerini anlattı.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında kentteki belediye başkanlarının katılımı ile yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinin değerlendirildiği video konferanslı toplantı gerçekleştirildi. İlçe başkanlarının da katıldığı toplantıda salgın süreci, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan hizmetleri anlattı. Beyoğlu, "Covid-19 salgınına karşı her türlü mücadeleyi verirken cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda diğer hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Pandemi süreci ile ilgili her türlü tedbirleri almaya devam ederken, diğer hizmetleri de aksatmadan sürdürmeye dikkat ediyoruz. Valimizin toplantıda ilçemize yaptığımız hizmetlerimiz için bizlere teşekkür ve takdiri bizlerin sorumluluğunu arttırmış, moral ve motivasyonumuzu yükseltmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her hal ve şartlarda vatandaşlarımızın hizmetkarıyız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı