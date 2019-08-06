Başkan Berge’den yerel esnafa destek çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van esnafının her daim Vanlıların yanında olduğunu belirterek, bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı’nın bereketiyle birlikte geldiğini söyleyen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van halkından bayram alışverişini yerel esnaftan yapmasını istedi. Van esnaf ve sanatkarlarının Van’ın ekonominin can damarı olduğunu hatırlatan Berge, “Gün Van ekonomisine önemli katkılar sunan esnafın yanında olma günüdür. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Van halkına hizmet eden bir esnafımız var. Yanında olanın yanında ol. Bereketini beraberinde getiren Kurban Bayramı alışverişi ile Van yerel esnafına destek olalım” dedi.

“Yerel esnafımız da bayram etsin”

Bayramlarda özellikle çocukların daha çok sevindiğini vurgulayan VANESOB Başkanı Berge, “Hem çocuklarımızı hem de esnafımızı sevindirelim. Uzun süredir zorda olan yerel esnafımızın da yüzü gülsün. Böylece yerel esnafımız da gerçekten bayram etsin. Bu temennilerle Kurban Bayramı’nın; Van’ımıza, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm Van halkının bayramını kutluyorum” dişe konuştu.