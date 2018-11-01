Başkan beğendi onayladı! Savunmaya milli imza

Yeni Akit / ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK SAGE (Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) Yerleşkesi’nde düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’nde önemli müjdeler verdi. Erdoğan, milli teknoloji geliştirme altyapılarının, optik sistemler araştırma laboratuarının ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen yeni nesil mühimmatların Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

Optik sistemler araştırma laboratuvarı kuruldu

Özellikle yüksek çözünürlüklü gözlem, haberleşme uyduları ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemleri, uydu veri işleme, depolama ve bilgi destek sistemleri konusunda önemli neticeler alındığını bildiren Erdoğan, “Ortaya koyduğumuz hedeflerimizden biri de uydu kameralarının, büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. Açılışını yaptığımız Optik Sistemler Araştırma Laboratuarı kısa adıyla OPMER işte bu amaçla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur” dedi. OPMER altyapısının 16 laboratuvardan oluştuğunu söyleyen Erdoğan, tesiste uydu kameralarının yanında yurt dışından tedarikinde zorluk yaşanan hassas optikler ve teleskoplarda kullanılan büyük çaplı aynaların da üretileceğini dile getirdi.

İş dönüp dolaşıp savunma sanayiine dayanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Son yıllarda Türkiye’ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Hamdolsun bu noktada da ciddi mesafeler kat ettik. Savunma sanayiinde yüzde 20’lerde olan yerlilik, millilik oranını bugün yüzde 65’lere çıkardık. İşte bu başarının arkasında açılışını yaptığımız tesis gibi ileri teknolojiyle donatılmış altyapılar, verilen emekler, sergilenen maharetler vardır. Yaşadığımız dönemin tarihe altın harflerle kazınacağına inanıyorum. Ancak ulaştığımız seviyeyle yetinemeyiz. Bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine savunma sanayimizde başlattığımız milli hamleleri kesintisiz şekilde sürdürerek varabiliriz ve varacağız. İşte bu anlayışla savunma sanayiinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarılara taşıyacağız”

Başkan Erdoğan, açılışı yapılan Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı HABRAS’ın da bu katkılardan biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Artık milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin etkinlik testleri, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri, yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin testleri bu kuruluşumuz tarafından yapılacaktır. HABRAS’ın işletmeye alınmasıyla savunma sanayimiz Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin gibi sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu önemli bir yeteneğe ve altyapıya kavuşmuş oluyor. Milli imkanlarla ve emsallerine göre çok kısa bir zaman içerisinde tamamlanan HABRAS’la Türkiye kendi testlerini yapmanın yanı sıra yurt dışına da bu hizmeti verebilir bir ülke haline geliyor. Bu kritik sistemin ülkemize ve savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Savunma sanayimiz, milli bir yapıya dönüştü

Erdoğan, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test altyapısı Habras’ın test faaliyeti için canlı yayınla Konya Karapınar’a bağlandı. Bir metre duvar kalınlığındaki sığınağın imha edilmesini içeren ve 7 saniye süren testin geri sayımını yapan Başkan Erdoğan, testin başarılı geçmesinin ardından tebriklerini iletti. “Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ’lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerinin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır” diyen Erdoğan, bu milli yapı ve birlikteliğin ortaya çıkardığı ürünlerden birisinin de “Pulat Aktif Koruma Sistemi” olduğunu dile getirdi.

Yerli hava savunma sistemi ‘siper’ projesi başladı

Programda birçok test ve deneme uygulamasına da start veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müjdeler de verdi. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Erdoğan, “Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Erdoğan, “İHA’ları da SİHA’larımızı da ürettik, şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşallah onu da 2019’un ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi” diye konuştu.

Sapan sadece 4 ülkede var

Balistik atış yapabilen ve hipersonik mermi kullanabilen milli silah SAPAN ile ilgili bilgiler de veren Erdoğan, “Maliyetleri oldukça yüksek; sesin altı katı yani hipersonik hızlara SAPAN ile yetişebileceğiz. Bu mühimmatlar kritik hedeflerin yok edilmesinde kritik öneme sahip” dedi.

Bürokratlara “yakın takiptesiniz” uyarısı

“Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum” ifadesini kullanan Erdoğan, “Bir projede şayet kendi özel sektör kuruluşlarımızın çalışmaları varsa mutlaka onlar tercih edilmeli, desteklenmelidir. Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa geliştirilmesi, ileriye götürülmesi için gereken imkanlar tanınmalıdır” diye konuştu.

Çok özel teknolojiler

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK SAGE tarafından F-35 savaş uçakları için tasarlanan yerli ve milli mühimmatların sergilendiği alanı gezdi, incelemelerde bulundu. Erdoğan bir füzeyi de imzaladı.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Varank: Yerlilik yüzde 65

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, en büyük yerlileşme hamlesini savunma sanayisinde yaparak, yerlilik oranını yüzde 65’in üzerine çıkardıklarını belirterek, “Elbette bu oranla yetinmeyecek, geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle, inşallah pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği yeniliklere de imza atacağız” dedi.

Bakan Varank, şunları dile getirdi: “Daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha verimli bir sanayi altyapısının peşindeyiz. Bunu yerli kaynaklarımızla başaracak güce sahibiz. Yakında ilan edeceğimiz uçtan uca Yerlileşme Programı ile tüm kaynaklarımızı bu program çerçevesinde yönlendireceğiz."

Burada da FETÖ parmağı!

"Bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici ve katılımcı olan bu kurumumuzda FETÖ’nün çok ciddi bir yapılanması söz konusuydu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kurum içinde geniş kapsamlı bir temizlik gerçekleştirildi.”