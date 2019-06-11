Başkan Başdeğirmen, İstanbul Gaziosmanpaşa’da seçim çalışması yaptı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 23 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek amacıyla Gaziosmanpaşa’da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte ilçede seçim çalışmalarını gerçekleştiren Başkan Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerinde bulundu, bölgedeki Ispartalılarla da bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile bir araya gelen ve yine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Başdeğirmen, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Esnaf ziyaretinde bulunan ve AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a 23 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde destek verilmesini isteyen Başdeğirmen, AK Parti iktidarı ile birlikte ülkenin büyük bir atılım gerçekleştirdiğini, ekonomik olarak büyüdüğünü ve ülkenin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve Başkan Usta ile bir tekstil firmasını da ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederek, teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen’e ziyaretleri esnasında plaket takdiminde bulunuldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen 1 Haziran’da da İstanbul seçimleri için kente giderek, Binali Yıldırım ile birlikte Bahçeşehir’de seçim çalışmalarına katılmış, başta İstanbul’da yaşayan Ispartalılar olmak üzere, tüm seçmenlerden Yıldırım’a destek vermeleri çağrısında bulunmuştu.