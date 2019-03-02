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Başkan Baran, vaatlerinin 3 katı hizmet ürettiklerini söyleyip veda etti

KOCAELİ(İHA) – Yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 5 yıllık görev süresinde yaptığı projeleri anlatarak helallik istedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:16
Başkan Baran, vaatlerinin 3 katı hizmet ürettiklerini söyleyip veda etti

KOCAELİ(İHA) – Yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 5 yıllık görev süresinde yaptığı projeleri anlatarak helallik istedi.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 5 yıllık görev süreci içerisinde hayata geçirdiği projeleri anlatarak veda etti. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Başkan Baran, 5 yılını değerlendirdiği toplantı sonunda ise vatandaşlardan ve çalışma arkadaşlarından helallik istedi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Toplantıda görev süresince yaptığı projeleri anlatan Körfez Belediye başkanı İsmail Baran, “Kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte, gece gündüz demeden aşk ile çalıştık . 5 yıllık görev süremizi tamamladığımız bu dönemde Körfez’de 500 milyon liralık yatırımı hayata geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Beyannamede yer alan projelerin yüzde 90’ını tamamladık. Yüzde 10’luk kısım ise diğer kurumlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar. Fakat beyannamede 150 milyon liralık yatırım sözümüz yer almasına rağmen, 350 milyon liralık fazladan yatırımı Körfez’e kazandırdık” diyerek vatandaşlar ve çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:16
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