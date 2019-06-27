Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks Türkiye-Fransa Şampiyonlar Ligi’ne davet

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 28 Haziran Cuma günü Hendek Bayraktepe Tesisleri’nde yapılacak Kick Boks Türkiye-Fransa Şampiyonlar Ligi Müsabakasına tüm Sakaryalıları davet etti.

Hendek, 28 Haziran Cuma günü tüm dünyanın büyük ilgi ile takip ettiği Kick Boks Şampiyonlar Ligi müsabakasına ev sahipliği yapacak. Hendek Belediyesi’nin destekleriyle Kıng Of Kıngs Kick Boks müsabakasında, şampiyonlar 28 Haziran Cuma günü Bayraktepe’de saat 19.00’da ringe çıkacak.King of Kings Türkiye Temsilcisi Erkan Varol Organizatörlüğü ve Hendek Muay Thai Spor Kulübü Başkanı Murat Tokat’ın Koordinatörlüğünde düzenlenen Türkiye-Fransa şampiyonası TV8,5, Fight Box ve Eurosport, kokfights.tv ekranlarından, tam 128 ülkede canlı yayınlanacak.

Mustafa Özbey’in sunuculuğu ile Hendek Belediyesi Bayraktepe Tesisleri’nde gerçekleşecek tarihi gecede 7 Türk sporcu Fransızlarla şampiyonluk için yarışacak ve şampiyona kapsamında 12 müsabaka oynanacak. Gecede Hendek Muay Thai Spor Kulübü Sporcusu Özgenur Avcıl, FransızRakibi Allıson Dıssıeux ile karşılaşacak. Avcıl maçın hazırlıklarına yoğun bir antrenman programıyla devam ederken, Avcıl Fransız rakibini yenip Hendek ve Sakarya’ya gurur yaşatmak istiyor.

Organizasyonu izlemek ve tarihi geceye tanıklık etmek isteyen herkesi Hendek Bayraktepe’ye davet eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği bu müsabakanın Hendek’te yapılacak olması bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir heyecan. İlçemizin bu manada sporun her dalında ev sahibi konumunda olması, spor turizmi açısında paha biçilemez bir değerdir. Türk sporcularımıza ve Hendek’imizin gururu Özgenur kardeşimize başarılar diliyorum” dedi.