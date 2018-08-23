Başkan 'babam hayatta olsaydı...' diyen çocuğun yüzünü güldürdü

İsmi açıklanmayan yetim bir kız çocuğu annesine, "Babam hayatta olsaydı kurbanlığımızı alır, biz de herkes gibi et yiyebilirdik"diyerek, kurbanlık isteğini dile getirdi.

Bu talebi öğrenen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla bir koçu yetim kızın evine göndererek, kurban sevinci yaşamasını sağladı.

Başkan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yetim kızın isteğini yerine getirdiklerini belirtti.

Alan el ile veren eli buluşturan Hayat Ağacı Derneğine bağışta bulunan hayırseverlerin hayırlarının kabul olmasını temenni eden Aydın, paylaşımında, "Bu sadece bir örnek. Buna benzer binlerce ihtiyaç sahibi ailelerimiz sizlerin bağışlarıyla istedikleri zaman et yiyebiliyorlar. Güzel yavrularımızın yüzü hep gülsün inşallah. Yetim gülerse dünya güler." ifadelerine yer verdi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yaptığı açıklamada, babasını kaybeden bir kız çocuğunun Kurban Bayramı öncesinde annesine "babam hayatta olsaydı kurbanlığımızı alır, bizde herkes gibi et yiyebilirdik"dediğini anımsattı.

Bu talebin kendisine ulaştığını söyleyen Aydın, "Biz de ailemize bir kurban hediye ettik ve kızımızın bu arzusunu, beklentisini yerine getirmiş olduk."dedi.

Hayat Ağacı Derneği vasıtasıyla çok sayıda kurban bağışı aldıklarını ve bunu da ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Zaman zaman pay dağıtımından öte ailelerimize direk canlı kurbanlık takdim ediyoruz. Onların o mutluluğu yaşamalarını, kurban kesiminin bizzat içerisinde olmalarını arzu ediyoruz. Bu şekildeki uygulamaların da çok farklı yansımalarını görüyoruz. O ailemize, o kızımıza babasının yokluğunu hissetmemesi adına böyle bir hayırda bulunduk."