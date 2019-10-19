Başkan Aylar, Başkomutan Erdoğan'a şöyle seslendi: Görev sırası bize geldiğinde şehit olmaya hazırız

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı, Güneydoğu Gazisi Lokman Aylar, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle seslendi: "Görev sırası bize gelirse şehit olmaya hazırız."

"Biz gaziler ve şehit aileleri olarak tabiri caizse bedelini ödediğimiz topraklarda yaşıyoruz." diyen Aylar, "Geçmişte bu topraklar için canımızı kanımızı nasıl vermişsek hayallerimizi de geride bıraktık. Kimi arkadaşlarımız vatan için uzuvlarını feda etti kimileri de canını. Bugün de gerekirse canımızı feda ederiz ama bu toprakları hiçbir haine bırakmayız. Bu ülkede şehit aileleri ve gaziler olduğu sürece al sancaklı bayrağımızı kimse indirmeye cüret edemeyecek. Ezanlarımız susmayacak." ifadelerini kullandı.

'Şehit olmak için hazırız'

Gazi Lokman Aylar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman arkasındayız." ifadelerini kullanarak şu mesajı verdi:



"Bu ülke için bedel ödeyen şehit yakınları ve gaziler hem duasıyla hem canıyla sayın Erdoğan'ın arkasındadır. Eğer Başkomutanımız tarafından görev verilirse cepheye gitmeye de vatan için kurşun yemeye de hazırız. Bu vatan için ölmek de gazi olmak da hainlere kurşun sıkmak da bizim için şereftir."